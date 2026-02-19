Anzeige
Cecop Deutschland: Führungsteam weiter ausgebaut

Neue Verantwortlichkeiten im Vertrieb und stärkere regionale Präsenz

Cecop Deutschland hat seine Führungsstruktur erweitert. Seit Januar verstärken ein Global Sales & Members Director sowie eine neue Vertriebsleiterin für Süddeutschland den Verbund unabhängiger Augenoptiker und Hörakustiker.

Miguel Ángel Manrique übernimmt die Funktion des Global Sales & Members Director. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in Geschäftsstrategie, Expansion und Geschäftsentwicklung. Zuvor war er Vertriebs- und Marketingleiter bei Avizor Eye Care Solutions und unter anderem für Umsatzentwicklung, den Aufbau europäischer Niederlassungen und die Erweiterung des Produktangebots verantwortlich. Künftig soll Manrique die globale Vertriebsstrategie von Cecop weiterentwickeln und die Unterstützung der Mitglieder ausbauen.

Seit Januar ist zudem Valentina Morodan als Vertriebsleiterin für Süddeutschland tätig. Sie ist ausgebildete Augenoptikerin und seit sieben Jahren in der Branche. Zuletzt war sie im Vertrieb für Wagner und Kühner tätig. In ihrer neuen Rolle soll sie die Betreuung der Mitglieder in Süddeutschland intensivieren und die Präsenz des Unternehmens stärken.

Bereits im Juni 2025 hatte sich Kristina Fahr als Vertriebsleiterin für den Norden dem Unternehmen angeschlossen. Mit den aktuellen Personalentscheidungen erweitert Cecop seinen Außendienst weiter und schafft Grundlagen für eine intensivere Mitgliederbetreuung.

