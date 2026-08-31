Anzeige
Menicon (Banner)
|

Christoffel-Blindenmission: 150 Jahre Ernst Christoffel

VonRedaktion
Ernst Christoffel, Gründer der Christoffel-Blindenmission (CBM)
Vor 150 Jahren wurde Ernst Jakob Christoffel geboren. Der Gründer der Christoffel-Blindenmission setzte früh auf Bildung für blinde Menschen und Teilhabe. Foto: CBM

Pionier für Bildung und Teilhabe blinder Menschen

Vor 150 Jahren wurde Ernst Jakob Christoffel geboren. Anlässlich des Jubiläums erinnert die Christoffel-Blindenmission (CBM) an ihren Gründer, der Anfang des 20. Jahrhunderts in der heutigen Türkei und im Iran Bildungsangebote für blinde Menschen und Menschen mit Behinderungen aufbaute. Sein Ansatz unterschied sich von der damals verbreiteten Fürsorge: Bildung und Förderung sollten mehr Selbständigkeit ermöglichen.

Christoffel wurde 1876 in Rheydt geboren und studierte Theologie. 1905 ging er in die heutige Türkei, wo er mit Waisen sowie blinden Kindern arbeitete, die kaum Zugang zu Bildung hatten.

Bildung als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben

1908 gründete Christoffel im Osten der Türkei das Heim „Bethesda“ für blinde Kinder. Neben Betreuung standen Unterricht und Ausbildung im Mittelpunkt. Nach seiner Ausweisung während des Ersten Weltkriegs setzte er seine Arbeit später im Iran fort.

Anzeige
Hecht (Banner)

Dort entwickelte er unter anderem eine Blindenschrift für die lokale Sprache und baute in Täbris und Isfahan Angebote für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen auf.

Neustart nach Krieg und Internierung

Auch der Zweite Weltkrieg unterbrach seine Arbeit. Christoffel wurde interniert und nach Deutschland gebracht. Nach Kriegsende engagierte er sich für Menschen, die ihr Augenlicht verloren hatten, und gründete ein Heim für sie.

1951 kehrte er im Alter von 75 Jahren in den Iran zurück und beteiligte sich am Wiederaufbau einer zuvor zerstörten Einrichtung in Isfahan. Christoffel starb 1955. Nach Angaben der CBM prägt sein Verständnis von Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe die Organisation bis heute.

Ähnliche Beiträge

  • Rupp + Hubrach: VisionÄra Day 2024

    Rund 300 Partneroptiker besuchten den VisionÄra Day 2024 am 28. September. Dabei stellte Rupp + Hubrach (R+H) nicht nur ein neues Highend-Gleitsichtglas und ein komplett modernisiertes Partner-Programm vor, es wurde auch ein Wechsel in der Führungsebene bekannt gegeben.

  • AOV NRW: Stefanie Heinzmann ist neues Kampagnengesicht

    Für die Imagekampagne der Augenoptikerinnungen in NRW konnten in den vergangenen Jahren immer wieder Prominente gewonnen werden. In diesem Jahr ist es mit Stefanie Heinzmann eine bekannte Sängerin, die für die Themen „Gutes Sehen“ sowie „Brille und Kontaktlinse als Teil des eigenen Stils“ eintreten wird.

  • ZVA: Gesundheitshandwerke stellen Branchenreport vor

    Gestern am 3. April hat der ZVA für die Augenoptiker gemeinsam mit den vier weiteren Gesundheitshandwerken Hörakustiker, Orthopädieschuhtechniker, Orthopädietechniker und Zahntechniker im Haus der Bundespressekonferenz den „Branchenreport der Gesundheitshandwerke 2025: Für eine qualitativ hochwertige Versorgung der gesetzlich Versicherten“ vorgestellt.

  • WVAO: Jahreskongress 2026 in Nürnberg

    Die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) lädt am 18.–19. April 2026 zum Jahreskongress nach Nürnberg. Fachvorträge, Workshops und eine Industrieausstellung geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen der Augenoptik und Optometrie.