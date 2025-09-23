CooperVision: Neues Video zur Partnerschaft mit Plastic Bank

Die neue Folge aus der Videoreihe zur Zusammenarbeit mit Plastic Bank thematisiert eine lokale Recycling-Initiative in Indonesien. Foto: Coopervision

Recycling-Initiative in Indonesien im Mittelpunkt – Veröffentlichung zum World Cleanup Day

CooperVision hat zum World Cleanup Day eine neue Folge seiner Videoreihe zur Zusammenarbeit mit Plastic Bank veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Asnaini aus Bali, die durch das Sammeln von Plastikabfällen eine lokale Recycling-Initiative aufbaute. Das Video zeigt, wie gemeinschaftlich organisierte Projekte zur Wiederverwertung von Kunststoff sowohl die Umwelt als auch die Lebensumstände der Beteiligten verbessern können.

Die Partnerschaft zwischen dem Kontaktlinsenhersteller und Plastic Bank zielt darauf ab, Plastikabfälle zu reduzieren und gleichzeitig soziale Projekte zu unterstützen. Die Videoreihe verdeutlicht, wie Recycling-Initiativen zur Stärkung von Gemeinschaften beitragen und nachhaltige Veränderungen ermöglichen. Der World Cleanup Day, seit 2024 ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen, bringt weltweit Menschen und Organisationen zusammen, um sich für eine sauberere Umwelt einzusetzen. Er fand dieses Jahr am 20. September statt.

Bild: CooperVision

„Asnainis Geschichte steht sinnbildlich für den Kern unserer Plastikneutralitätsinitiative“, erklärt Aldo Zucaro, Senior Director Corporate Responsibility bei CooperCompanies. „Unser Engagement geht über die Reduzierung von ozeangebundenem Meeresmüll hinaus – wir unterstützen Menschen, Familien und ihre Zukunftsaussichten. Die Videoreihe macht diese Geschichten sichtbar und unterstreicht unser tägliches Bestreben, einen positiven Unterschied zu machen.“

Alle Folgen der Videoreihe sind auf der Website von CooperVision abrufbar. Weitere Informationen zur Plastikneutralitäts-Initiative finden sich dort ebenfalls.