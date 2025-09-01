| |

DEG: Pop-Szenografie zum Face a Face-Jubiläum

Pop-Szenografie zeigt Brille im Spiegel der Marke Face a Face
Valentin Lebigot gestaltet Showroom zur Paris Design Week

Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums präsentiert Face a Face in Zusammenarbeit mit dem Designer Valentin Lebigot vom 4. bis 13. September während der Paris Design Week eine einzigartige Installation im Flagship-Store der Design Eyewear Group.

Der im Juli 2023 eröffnete DEGree-Flagship-Store vereint alle Sonnenbrillenkollektionen der neun Marken der Design Eyewear Group. Zum Jubiläum der Marke Face a Face wird der Showroom unter der kreativen Leitung von Valentin Lebigot umgestaltet, der darin sein grafisches und farbenfrohes Universum entfaltet. Maßgeschneiderte Displays, Transparenzspiele, Materialkombinationen – jedes Element hebt die Sonnenbrillen von Face a Face hervor.

Die Welt von Valentin Lebigot

Valentin Lebigot hat sich einem lokalen und nachhaltigen Selbstproduktionsansatz mittels 3D-Druck verschrieben und entwickelt seit mehreren Jahren ein grafisches und farbenfrohes Universum. Inspiriert von der Memphis-Bewegung der 1980er Jahre kreiert er farbenfrohe, grafische und verantwortungsbewusste Designs, die an renommierten Orten wie der Louis Vuitton Foundation und dem Palais de Tokyo ausgestellt werden.

Die Installation wird während der gesamten Paris Design Week von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und während eines besonderen Abends am Samstag, dem 6. September, zu sehen sein, an dem der Showroom ausnahmsweise von 14 bis 21 Uhr geöffnet ist. Sie wird bis zur Fachmesse Silmo Paris fortgesetzt, die die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum abschließt.

