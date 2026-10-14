Demografischer Wandel verändert den Markt

Bilder: getty images/unsplash

Die Augenoptik vor einem strukturellen Umbruch Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 10/2026

Der deutsche Konsumentenmarkt der Augenoptik steht in den kommenden Jahren vor einer tiefgreifenden Veränderung. Während die Zahl der Brillenträger aufgrund der demografischen Entwicklung grundsätzlich weiter zunimmt, verändern sich gleichzeitig die Kaufgewohnheiten einer der wichtigsten Kundengruppen nachhaltig. Eine Markteinschätzung.

Der klassische Brillenkauf ist heute noch stark vom Erwerbsleben geprägt. Berufstätige investieren regelmäßig in ihre persönliche Erscheinung, ihre Leistungsfähigkeit und ihren Alltag. Mit dem Eintritt in den Ruhestand verändern sich diese Prioritäten jedoch spürbar. Die Ausgaben werden dann kritischer hinterfragt, größere Anschaffungen häufiger verschoben und bestehende Produkte länger genutzt.

Bereits heute liegt der durchschnittliche Wiederbeschaffungsrhythmus für eine neue Brille bei rund 4,5 Jahren. Die Markt­erwartung ist jedoch, dass sich dieser Zeitraum in den kommenden Jahren deutlich verlängern wird. Aus heutiger Sicht erscheint eine angenommene Verlängerung um rund 50% realistisch. Dies würde bedeuten, dass viele Kunden künftig erst nach sechs bis sieben Jahren eine neue Brille erwerben.

Auswirkungen auf Marktvolumen: Fachgeschäfte

Die Folgen für den Konsumentenmarkt in der Augenoptik sind erheblich.

Denn selbst wenn die Zahl der Brillenträger insgesamt steigt, sinkt gleichzeitig die Anzahl der jährlich nachgefragten Brillen. Der verfügbare Markt reduziert sich dadurch automatisch. Weniger Wiederkäufe bedeuten geringere jährliche Stückzahlen und damit steigenden Druck auf die Umsatz­entwicklung vieler Fachgeschäfte.

Parallel dazu nimmt die Bereitschaft vieler Verbraucher ab, hohe Einmalbeträge für eine neue Brille auszugeben. Kaufentscheidungen werden zunehmend von Liquiditätsüberlegungen beeinflusst. Gerade ältere Kunden bevorzugen hier planbare und überschaubare monatliche Belastungen gegenüber hohen Einmalinvestitionen.

Zusätzlich verschärft sich der Fachkräftemangel innerhalb der Branche. Viele erfahrene Mitarbeiter und Betriebsinhaber erreichen selbst das Rentenalter. Die Gewinnung qualifizierter Nachfolger und Fachkräfte wird zunehmend schwieriger. Vor diesem Hintergrund rücken langfristig angelegte und planbare Geschäftsmodelle stärker in den Fokus.

Anzeige

Langfristige Kundenbindung gewinnt an Bedeutung

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird es künftig zunehmend wichtiger, bestehende Kundenbeziehungen über den eigentlichen Einzelkauf hinaus nachhaltig zu entwickeln. Ziel ist es, die Kundenbindung zu stärken, die Wiederkaufrate langfristig zu stabilisieren und gleichzeitig eine höhere Planbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen.

Langfristig angelegte Betreuungs-, Service- oder Mitgliedschaftsmodelle können hierzu einen Beitrag leisten. Sie fördern eine kontinuierliche Beziehung zwischen Kunde und Fachgeschäft und schaffen regelmäßige Kontakt­punkte über den gesamten Nutzungszyklus hinweg. Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit steigen, dass spätere Ersatz- oder Ergänzungskäufe innerhalb derselben Kundenbeziehung erfolgen.

Zentrale Herausforderungen der kommenden Jahre

Solche Konzepte adressieren mehrere der zentralen Herausforderungen des zukünftigen Konsumentenmarktes in der Augenoptik gleichzeitig:

Verlängerung der Wiederbeschaffungszyklen

Sinkende jährliche Marktvolumina

Höhere Preissensibilität der Kunden

Zunehmender Fachkräftemangel

Bedarf an langfristiger Kundenbindung

Strategische Einordnung

Aus Sicht der Fachgeschäfte bietet dies die Möglichkeit, die wirtschaftlichen Folgen sinkender Wiederkaufraten teilweise abzufedern. An die Stelle eines ausschließlich transaktionsorientierten Geschäftsmodells treten stärker kontinuierliche Kundenbeziehungen, die über einen längeren Zeitraum gepflegt werden.

Die strategische Stärke solcher Modelle liegt weniger in ihrer konkreten Ausgestaltung als vielmehr in ihrer Fähigkeit, aus einem klassischen Einzelkauf eine langfristige Kundenbeziehung zu entwickeln.

Je stärker sich die Wiederbeschaffungszyklen in den kommenden Jahren verlängern, desto größer dürfte die wirtschaftliche Bedeutung nachhaltiger Kundenbindungs- und Betreuungskonzepte für den gesamten Konsumentenmarkt der Augenoptik werden.

Quellen: 1. Veränderung des Kaufverhaltens – Boston Consulting Group: European Consumer Sentiment Report 2026, 2. Demografische Entwicklung und Folgen für den Arbeitsmarkt – Bundesbank Monatsbericht Juni 2026 sowie Statistisches Bundesamt