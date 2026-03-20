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Safilo: Europa entwickelt sich positiv – Margen legen zu

VonRedaktion
Angelo Trocchia, CEO Safilo Group
Safilo steigert 2025 Umsatz und Marge in Europa. Neue und verlängerte Lizenzen stärken das Portfolio. Im Bild zu sehen ist CEO Angelo Trocchia. Foto: Safilo

Laut finalen Geschäftszahlen für 2025 

Der italienische Brillenhersteller Safilo hat seine endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und meldet stabile Umsätze und Fortschritte in Europa, während Währungen den ausgewiesenen Umsatz belasteten.

Safilo erwirtschaftete 2025 europaweit 423,9 Mio. €, was einem Anstieg von 2,7% bei konstanten Wechselkursen entspricht. Die Nachfrage nach Korrektionsfassungen entwickelte sich positiv, während das Sonnenbrillengeschäft verhaltener verlief.

Das Unternehmen erzielte einen Bruttogewinn von 599,3 Mio. €, die Marge lag bei 60,9%. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 104,2 Mio. €, was einer Marge von 10.6% entspricht. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 44,6 Mio. €.

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Wichtige Lizenzverlängerungen für Europa

Safilo verlängerte mehrere Lizenzen, darunter Dsquared2, Under Armour, Carolina Herrera und Pierre Cardin. Zudem schloss der Konzern einen zehnjährigen Vertrag zur Fertigung von Eyewear unter der Marke Victoria Beckham.

Laut CEO Angelo Trocchia habe Safilo 2025 trotz eines schwierigen Umfelds stabile Kundenbeziehungen und eine breite Markenbasis nutzen können. Er verwies außerdem auf Maßnahmen zur Optimierung der Lieferkette und auf Fortschritte beim Thema Nachhaltigkeit.

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