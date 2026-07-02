Design Eyewear Group: 30 Jahre William Morris London

30 Jahre William Morris London heißt es Design Eyewear Group. Bild: DEG

Jubiläumskollektion rückt Markengeschichte in den Blick

Drei Jahrzehnte nach der Markteinführung blickt die Marke William Morris London, Teil der Design Eyewear Group (DEG), auf ihre Entwicklung im Brillensegment zurück. Zum 30-jährigen Bestehen stellt das Unternehmen eine neue Kollektion vor, die gestalterische Ansätze aus verschiedenen Phasen der Markengeschichte aufgreift.

William Morris London hat sich seit den 1990er Jahren mit eigenständigen Formen und Farbkonzepten positioniert. Die Gestaltung orientiert sich an Einflüssen aus London, die sich in Farbwahl und Formensprache widerspiegeln.

Zum Jubiläum verbindet die neue Kollektion historische Elemente mit aktuellen Designansätzen. Gezeigt werden Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen mit klaren Linien, auffälligen Farben und unterschiedlichen Materialkombinationen.

Jubiläumsmodell mit Referenz an London

Die Jubiläumsfassung in Blau. Bild: DEG

Ein zentrales Element der Kollektion ist die Fassung „Royal“, die speziell zum 30-jährigen Bestehen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Neuinterpretation der klassischen Pilotenform, umgesetzt in Acetat. Gestalterische Anleihen stammen unter anderem aus der visuellen Gestaltung des Londoner Nahverkehrs. Farbflächen und geometrische Muster greifen Motive auf, die mit dem Stadtbild verbunden sind und die Herkunft der Marke widerspiegeln.

Zum Entwicklungsprozess erklärte Designer George Clarke: „Die Gestaltung der Jubiläumsfassung zum 30. Jahrestag war ein spannendes kreatives Projekt, da ich auf der ursprünglichen Fassung zum 20. Jubiläum aufbauen und gleichzeitig eine neue, zeitgemäße Perspektive in das Design einbringen konnte. Die neue Fassung würdigt die Herkunft von William Morris London und führt zugleich eine moderne Interpretation der Markenidentität ein.“