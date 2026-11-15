„Die Augenoptik gemeinsam voranbringen“

Kai Jager eröffnete erstmalig als ZVA-Präsident die Obermeistertagung. Bilder: ZVA/Peter Magner

ZVA-Obermeistertagung zwischen Screening, Standards und Verantwortung Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Die diesjährige Obermeistertagung des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen im Rahmen der Sicht.Kontakte in Berlin begann mit einer Premiere. Erstmals eröffneten der ZVA, die Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) und die Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) gemeinsam den Veranstaltungstag. Was für viele Teilnehmer längst überfällig erschien, könnte künftig zum Vorbild für eine engere Verzahnung innerhalb der Branche werden.

Dass ausgerechnet das Thema Screening den Auftakt bildete, war kein Zufall. Kaum ein anderes Feld verdeutlicht derzeit so sehr die Schnittstelle zwischen Augenoptik, Optometrie, Gesundheitsvorsorge und Berufspolitik. Entsprechend wurde bereits zu Beginn des Tages klar, dass die Diskussion weit über technische Möglichkeiten der Früherkennung hinausgehen würde.

Dr. Alex Hein, CEO vom Anbieter Skleo Health, berichtete von Erfahrungen aus dem Umfeld von Screening-Angeboten im Einzelhandel und zitierte eine Aussage aus einer Industrietagung: „Wer sich nicht auf den Weg macht, verpasst Zukunft.“ Die Frage, welche Rolle niedrigschwellige Angebote künftig spielen können, zog sich anschließend wie ein roter Faden durch die Diskussion.

Wolfgang Müller wurde mit dem ZVA-Ehrenzeichen in Gold bedacht.

Zwischen Zugang und Verantwortung

Während die Möglichkeit, mehr Menschen für Augengesundheitsthemen zu erreichen, grundsätzlich positiv bewertet wurde, standen die Grenzen solcher Konzepte ebenso im Fokus der Gespräche.

ZVA-Präsident Kai Jaeger verwies darauf, dass der eigentliche Wert eines Screenings nicht allein in der Untersuchung liege. Entscheidend sei, was danach passiert. Auffällige Befunde müssten eingeordnet, erklärt und gegebenenfalls begleitet werden. Dabei rückte er den Begriff der Versorgungskontinuität in den Mittelpunkt. Die Frage sei nicht nur, wie Menschen erreicht werden, sondern wer die Verantwortung übernimmt, wenn sich Handlungsbedarf ergibt. „Niedrigschwellige Angebote können helfen, mehr Menschen mit der Augengesundheitsvorsorge zu erreichen. Aber es gibt auch einen Bereich zwischen dem Angebot des Screenings und der augenärztlichen Abklärung im Falle von Auffälligkeiten“, sagte Jaeger.

Auch Peter Gumpelmayer vom European Council of Optometry and Optics (ECOO) betonte die Bedeutung qualifizierter Fachkräfte. Sein Satz „Im Prüfraum ist es der Patient, außerhalb der Kunde“ verdeutlichte die besondere Rolle von Augenoptik und Optometrie zwischen Gesundheitsversorgung und Dienstleistung.

Anhand des EU-geförderten Forschungsprojekts iScreen zeigte Gumpelmayer Möglichkeiten auf, wie strukturierte Zusammenarbeit zwischen Augenoptik und Augenheilkunde künftig aussehen könnte.

Was ist eigentlich Screening?

Die Diskussion machte zugleich deutlich, dass bereits die Definition des Begriffs Screening nicht einheitlich verstanden wird. Entsprechend unterschiedlich fielen die Einschätzungen zu Chancen und Risiken aus.

Mehrfach wurde deutlich, dass technische Systeme und Künstliche Intelligenz zwar unterstützen können, die fachliche Bewertung aber nicht vollends ersetzen. Einigkeit bestand darüber, dass auffällige Ergebnisse ohne professionelle Begleitung schnell zu Verunsicherung oder Fehlinterpretationen führen können.

Ralf Bachmann, Augenoptikermeister und M.Sc. (US optom.) FAAO, FEAOO, formulierte dies in seinem Vortrag aus der praktischen Perspektive. Für ihn beginnt die eigentliche Arbeit häufig erst nach einem Screening. Der Optometrist werde bereits für die Einordnung der Ergebnisse benötigt. Der Kunde dürfe anschließend nicht allein gelassen werden.

Zur Veranschaulichung berichtete Bachmann aus seinem Berufsalltag. In einem Fall führte die frühe Weiterleitung einer Kundin über ein funktionierendes Netzwerk zeitnah zum Neurologen. Solche Beispiele zeigten aus seiner Sicht, welche Bedeutung Augenoptiker und Optometristen innerhalb künftiger Versorgungsstrukturen übernehmen könnten.

Fortbildung bleibt ein Dauerthema

Eng mit der Diskussion um neue Aufgabenfelder verbunden war die Frage nach der Qualifikation der Betriebe.

Daniela S. Nosch, Professorin für Optometrie an der FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz) und President-elect der European Academy of Optometry and Optics (EAOO), schilderte die Situation in der Schweiz und verwies darauf, dass selbst angrenzende Berufsgruppen teilweise nur noch begrenzte Kenntnisse über die Optometrie bzw. das Aufgabengebiet des Optometristen hätten. Noch weniger bekannt sei das Tätigkeitsfeld in der allgemeinen Bevölkerung. Entsprechend erforderlich sei neben fachlicher Entwicklung auch mehr Aufmerksamkeit für das Berufsbild.

Neben Einwürfen aus dem Publikum zu einer Fortbildungspflicht griff auch Wolfgang Müller, der auf der Tagung mit dem ZVA-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet wurde, dieses Thema auf. Angesichts neuer Technologien und veränderter Anforderungen sei die einmal erworbene Meisterqualifi­kation allein kein Garant für dauerhaft aktuelles Fachwissen.

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Kai Jaeger verwies auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Eine allgemeine Verpflichtung sei innerhalb des bestehenden Systems nicht ohne Weiteres umsetzbar. Gleichzeitig zeigte die Diskussion, dass das Thema innerhalb der Organisation weiter an Bedeutung gewinnt.

Berufspolitik zwischen Gerichtssaal und Gesundheitspolitik

Im Bericht zur aktuellen Situation der Augenoptik sollte Kai Jaeger, der erstmals in seiner Funktion als neuer ZVA-Präsident das Wort zur Begrüßung während einer Obermeistertagung ergriff, vor den anwesenden Delegierten einen weiten Bogen über die derzeitigen berufspolitischen Themen spannen. Zu Beginn ließ er jedoch durchblicken, dass die gemeinsame Eröffnung des Tages als Signal für eine engere Verzahnung der unterschiedlichen Organisationen innerhalb des Berufsstands zu begreifen sei. Das Ziel sei trotz teilweise unterschiedlicher Schwerpunkte und Sichtweisen dasselbe: die Augenoptik gemeinsam voranzubringen. Gerade bei Themen wie Screening, Gesundheitsvorsorge, Qualifikation oder Berufspolitik könne der Berufsstand nur dann nachhaltig Einfluss nehmen, wenn Verbände, Wissenschaft und Praktiker stärker an einem Strang ziehen.

Zu den aktuellen berufspolitischen Themen gehörte unter anderem das laufende Verfahren gegen die Drogeriemarktkette dm im Zusammenhang mit Screening-Angeboten. Für Jaeger steht außer Frage, dass die Einordnung solcher Ergebnisse qualifizierte augenoptische Fachkräfte erfordert.

Als wichtigen Erfolg der Verbandsarbeit stellte Jaeger die jüngsten Entscheidungen rund um das Geschäftsmodell von Supervista („brillen.de“) heraus. Nach einem Vergleich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf steht fest, dass auch bei einer per Fernzugriff durchgeführten Refraktionsbestimmung die Filiale vor Ort als handwerksrechtlich relevanter Betriebsstandort gilt. Bereits zuvor hatten Gerichte die Refraktionsbestimmung als wesentliche Tätigkeit des Augenoptikerhandwerks eingeordnet. Für den ZVA ist damit klargestellt, dass digitale und teleoptometrische Verfahren zwar genutzt werden können, dies jedoch nichts an den bestehenden handwerksrechtlichen Anforderungen ändert.

Bei den Versorgungsverträgen der gesetzlichen Krankenkassen hatte sich der Verband gegen eine Kündigung bestehender Vereinbarungen entschieden. Hintergrund seien die aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen sowie der geringe Handlungsspielraum für wirtschaftlich relevante Nachverhandlungen.

Die wirtschaftliche Lage bewertete Jaeger zurückhaltend. Nach schwachen ersten Monaten liege die Entwicklung noch unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig verwies er auf Hoffnungen für eine Belebung des Geschäfts zum Jahresende. Während Industrie und Wirtschaftsforschung vorsichtig optimistisch seien, zeigten Verbraucherumfragen weiterhin eine eher zurückhaltende Stimmung.

Standards für neue Aufgaben

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Weiterentwicklung fachlicher Standards. Dirk Schäfermeyer, ZVA-Abteilungsleiter Berufsbildung, stellte die Ergänzung der Arbeits- und Qualitätsrichtlinien vor. Im Mittelpunkt stand ein Kapitel zum Myopie-Management, das unter Mitwirkung von Dr. Philipp Hessler erarbeitet wurde. Ziel sei es, wachsende Aufgabenfelder auf einer einheitlichen Qualitätsbasis abzubilden. Die Delegierten folgten dieser Empfehlung einstimmig.

Daneben beschäftigte sich die Tagung intensiv mit den Auswirkungen der neuen Fahrerlaubnisverordnung. Seit August können Augenoptikbetriebe unter bestimmten Voraussetzungen auch Sehüberprüfungen für Berufskraftfahrer durchführen. Dr. Carolin Truckenbrod, Dipl.-Ing. für Augenoptik und Master in Clinical Ophthalmology, erläuterte ausführlich die fachlichen Anforderungen der Untersuchungen und gab Hinweise zu weiteren Informationsquellen, in denen sich auch Angaben zu geeigneten Instrumenten für die Sehteste finden. ZVA-Geschäftsführer und Jurist Dr. Jan Wetzel beleuchtete die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Eine vorab durchgeführte Umfrage unter Mitgliedsbetrieben des Mitteldeutschen Augenoptikerverbands zeigte allerdings noch Zurückhaltung, wie Carolin Truckenbrod berichtete. Viele Teilnehmer – der Großteil der Befragten – können sich derzeit offenbar noch nicht vorstellen, diese Leistung aktiv anzubieten.

Das Deutsche Optische Museum Jena präsentierte ausgewählte Exponate und stellte seine künftige Erlebniswelt zur Optik vor.

75 Jahre ZVA: Blick zurück und nach vorn

Bereits am Vorabend der Obermeistertagung hatte der Verband sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die Veranstaltung verband historische Rückblicke mit Zukunftsfragen der Augenoptik.

Neben Grußworten aus Handwerk, Wissenschaft und europäischen Berufsorganisationen standen Diskussionen über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, neue Versorgungsmodelle und die Rolle der Augenoptik innerhalb der Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt.

Dabei zog sich ein Gedanke durch viele Beiträge: Die Herausforderungen haben sich seit der Verbandsgründung 1951 grundlegend verändert. Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Interessenvertretung hingegen wird von vielen Akteuren weiterhin als zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Branche gesehen.

Dieser Gedanke war letztlich auch auf der Obermeistertagung selbst spürbar. Die gemeinsame Eröffnung von ZVA, VDCO und IVBS, die Diskussionen über Screening, Fort­bildung und Versorgungsaufgaben sowie die einstimmige Zustimmung zu neuen Qualitätsstandards machten deutlich, worum es dem Berufsstand derzeit geht: unterschiedliche Perspektiven zusammenzführen und gleichzeitig die eigenen Kompetenzen selbstbewusst vertreten.