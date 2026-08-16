Eschenbach Eyewear: 60 Sekunden für mehr Materialkompetenz in der Beratung

Bilder: Eschenbach Eyewear

Wie lässt sich ein komplexes Material so erklären, dass Kunden es verstehen und die Aussagen zugleich auf nachvollziehbaren Angaben beruhen? Der neue Acetate Renew Clip von Eschenbach Eyewear unterstützt Augenoptikerinnen und Augenoptiker dabei, Materialinformationen verständlich und praxisnah in ihre Beratung zu integrieren.

BRENDEL eyewear Modell 906219 col. 50

Marc O’Polo EYEWEAR Modell 506234 col. 60 Wenn Kunden nach der Materialzusammensetzung einer Brillenfassung und der Grundlage von Umweltangaben fragen, sind konkrete und nachvollziehbare Antworten gefragt. Für den Fachhandel bietet sich damit die Möglichkeit, Orientierung zu geben und Beratungskompetenz sichtbar zu machen. Die EU-Richtlinie „Empowering Consumers for the Green Transition“ 2024/825 stärkt den Schutz von Verbrauchern vor irreführenden Umweltaussagen und unzuverlässigen Nachhaltigkeitssiegeln. Die zu ihrer Umsetzung erlassenen nationalen Maßnahmen sind ab dem 27. September 2026 anzuwenden.

Generische Aussagen wie „nachhaltig“, „grün“ oder „umweltfreundlich“ dürfen künftig nicht ohne Weiteres verwendet werden. Entscheidend ist, ob die jeweils erforderlichen Nachweise für die konkrete Aussage vorliegen. Umso wichtiger werden präzise Materialinformationen, die nachvollziehbar erklären, worauf eine Angabe beruht.

Komplexes Materialwissen verständlich vermitteln

Hier setzt der 60-sekündige Acetate Renew Clip von Eschenbach Eyewear an. Das Video vermittelt anschaulich, was hinter den Materialangaben zu Eastman Acetate Renew steht und mit welchen Verfahren diese nachvollziehbar dargestellt werden.

Damit steht Augenoptikern ein kompaktes Informationsangebot zur Verfügung, das sich in unterschiedliche Bereiche der Kundenkommunikation integrieren lässt. Der Clip kann als Einstieg in ein Beratungsgespräch, zur Wissensvermittlung im Team oder auf digitalen Kanälen wie Shop-TV, Website und Social Media genutzt werden. Eschenbach Partner finden diesen auf Eschenbach-Online im Mediacenter in Hoch- und Querformat.

Auf diese Weise erhalten Eschenbach-Vertriebspartner und alle Mitarbeitenden eine Informationsgrundlage, um die Besonderheiten des Materials sachlich zu erläutern und Aussagen nicht über die verfügbaren Nachweise hinaus auszudehnen.

Was steckt hinter den Angaben zu unseren Brillen?

Für unsere Modelle aus Acetate Renew kommen Azetatplatten zum Einsatz, die als Eastman Acetate Renew geliefert werden. Die Brillenfassungen, ausgenommen Gläser und Metallteile, sind durch das ISCC PLUS Mass-Balance-Verfahren mit 27 % ISCC-zertifiziertem recyceltem Material verknüpft. Zwei unterschiedliche Verfahren machen dies messbar und nachvollziehbar, beide werden nachfolgend erklärt.

Zwei Verfahren für unterschiedliche Angaben:

ISCC PLUS Mass Balance: Zertifizierte Mengenzuordnung

Bei der Herstellung von Acetate Renew werden zertifizierte Rohstoffe, etwa biobasierte und recycelte Materialien, gemeinsam mit konventionellen Materialien verarbeitet. Sie lassen sich im fertigen Produkt physisch nicht mehr voneinander trennen.

Das Mass-Balance-Verfahren stellt sicher, dass genau dokumentiert wird, wie viel zertifiziertes Material in der Produktion eingesetzt wurde. Die dem Produkt zugeordnete Menge entspricht exakt der Menge, die für den Herstellungsprozess beschafft wurde.

Ein vertrautes Beispiel: Wer Ökostrom bezieht, erhält seinen Wind- oder Sonnenstrom nicht direkt durch die heimische Steckdose, da der Strom im Netz gemischt ist. Dennoch wird zertifiziert, dass eine entsprechende Menge erneuerbarer Energie ins Netz eingespeist wurde. Das Mass-Balance-Prinzip folgt demselben Ansatz.

ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) ist Teil eines weltweit anerkannten Zertifizierungssystems für nachhaltige und transparente Lieferketten.

ASTM D6866: wissenschaftliche Messung biobasierter Anteile

Der biobasierte Anteil unseres Azetats wird durch ein anerkanntes Laborverfahren gemessen, die Norm ASTM D6866. Sie nutzt eine Radiokarbon-Analyse (auch bekannt als C14-Methode), um zu bestimmen, wie viel des Materials tatsächlich aus nachwachsenden Rohstoffen stammt.

Das Ergebnis ist ein konkreter Prozentwert – unabhängig gemessen, nicht selbst deklariert. Die Methode ist international standardisiert und wird von Zertifizierungsstellen weltweit anerkannt.

Zwei Verfahren, klare Nachweise

Beide Verfahren liefern somit unterschiedliche Informationen: ISCC PLUS dokumentiert die zertifizierte Mengenzuordnung, während ASTM D6866 den biobasierten Anteil im Material misst.