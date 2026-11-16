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Essilor: Aktionstag bei Borussia Dortmund erreicht Familien

VonRedaktion
BVB-Maskottchen Aktion im Signal Iduna Park zur Aktion von Essilor, Borussia Dortmund und Apollo zum Thema Sehgesundheit
Aktion im Signal Iduna Park: Essilor, Borussia Dortmund und Apollo informierten über das Thema Sehgesundheit. Für 2027 ist bereits eine Fortsetzung geplant. Fotos: Essilor

Sehgesundheit im Stadion im Mittelpunkt

Mit einer gemeinsamen Aktion haben Essilor, Borussia Dortmund und Apollo beim Bundesliga-Heimspiel gegen die SV Elversberg auf die Bedeutung guten Sehens aufmerksam gemacht. Nach Angaben der Veranstalter nahmen am 7. November im Signal Iduna Park mehr als 700 Kinder und Eltern an verschiedenen Mitmachangeboten teil.

Unter dem Motto „Scharfes Sehen für große Momente“ konnten die Besucher spielerische Seh-Checks und weitere Aktionen rund um das Thema Sehgesundheit ausprobieren. Zudem wurden Gutscheine für professionelle Sehtests bei teilnehmenden Augenoptikern und Apollo ausgegeben.

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Fußball als Türöffner für das Thema Sehen

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Interview mit Vertretern von EssilorLuxottica im Stadionprogramm. Nach Unternehmensangaben wurden dadurch bereits vor dem Anpfiff mehrere zehntausend Zuschauer für das Thema sensibilisiert.

  • Impressionen aus dem Signal Iduna Park zur Aktion von Essilor, Borussia Dortmund und Apollo zum Thema Sehgesundheit
  • Impressionen aus dem Signal Iduna Park zur Aktion von Essilor, Borussia Dortmund und Apollo zum Thema Sehgesundheit
  • Impressionen aus dem Signal Iduna Park zur Aktion von Essilor, Borussia Dortmund und Apollo zum Thema Sehgesundheit
  • Impressionen aus dem Signal Iduna Park zur Aktion von Essilor, Borussia Dortmund und Apollo zum Thema Sehgesundheit

Die Aktion war Teil der Initiative „Mission – Gutes Sehen“, die auf die Bedeutung regelmäßiger Sehtests aufmerksam machen soll. Wie die Partner mitteilten, soll die Zusammenarbeit im Frühjahr 2027 mit weiteren Angeboten für Kinder und Familien fortgesetzt werden.

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