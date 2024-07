EssilorLuxottica: Meta-Beteiligung im Gespräch

Die neuste Generation der Ray-Ban Meta Smart Glasses. Bild: Silke Sage

Kauf von 5% der Konzernanteile steht im Raum

Laut der Nachrichtenagentur Reuters befindet sich Meta in Gesprächen über den Erwerb eines Anteils von rund 5% an EssilorLuxottica. Die Beteiligung am weltgrößten Brillenhersteller könnte rund 4,33 Milliarden € (4,73 Milliarden Dollar) wert sein.

Der potenzielle Deal würde Meta mehr Kontrolle über den Fahrplan rund um smarte Brillen geben, zu einer Zeit, in der Tech-Giganten wie Apple etc. ebenfalls an Gadgets arbeiten, die Augmented- und Mixed-Reality-Technologien enthalten.

Ray-Ban Meta Smart Glasses als Treiber möglichen Deals

Die intelligente Ray-Ban Meta-Brille, die erstmals 2021 auf den Markt kam, ist heute ein wichtiger Bestandteil des Produktportfolios von EssilorLuxotticas und auch von Meta Platforms (META.O) im Bereich der Consumer Products.

Die neue Generation der Ray-Ban Meta Smart Glasses habe sich in wenigen Monaten besser verkauft als die alten Brillen in zwei Jahren, erklärte Francesco Milleri, CEO von EssilorLuxottica, vor einigen Tagen.

Das Wall Street Journal berichtete zuerst unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen über dieses Thema. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete ebenfalls.