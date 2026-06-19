Eyes + more: Kollektion mit Sylvie Meis vorgestellt

Markenbotschafterin mit eigener Brillenlinie: Sylvie Meis. Foto: Eyes + more

In neuem Store in beliebter Kölner Einkaufsstraße

In Köln hat Eyes + more eine neue Filiale auf der Schildergasse eröffnet und dabei auch eine Brillenkollektion in Zusammenarbeit mit Sylvie Meis vorgestellt. Die Präsentation fand im Rahmen eines Launch-Events vor Medienvertretern und Influencern statt.

Die Kollektion mit der TV-Persönlichkeit umfasst nach Unternehmensangaben 25 Korrektionsfassungen und 26 Sonnenbrillen. Gestalterisch setzt sie auf verschiedene Formen wie Pilot, Cat-Eye und Oval. Einige Modelle verfügen über Zusatzfunktionen wie Clip-on-Elemente.

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„Für mich sind Brillen mehr als nur ein Accessoire – sie sind Ausdruck von Persönlichkeit, Stimmung und Stil. Mit dieser Brillenkollektion für Eyes + more wollte ich Fassungen schaffen, die die vielen Facetten unserer Persönlichkeit widerspiegeln: mal elegant, mal mutig, mal verspielt“, erklärte Sylvie Meis im Rahmen der Kooperation.

Der neue Store in der hoch frequentierten Einkaufsstraße erstreckt sich über zwei Etagen und zeigt laut Unternehmen mehr als 1.700 Fassungen. Neben der Produktpräsentation steht das Ladenkonzept mit Fokus auf Auswahl und Übersicht im Mittelpunkt.