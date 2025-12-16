Anzeige
CooperVision (Banner)
|

Fielmann Akademie: Online-Kolloquium zum Trockenen Auge

VonRedaktion
Frau am Laptop bei einem Web-Seminar
Die Fielmann Akademie lädt am 21. Januar 2026 zum Online-Kolloquium über das Trockene Auge und Ocular Surface Disease ein. Bild: Getty Images/Unsplash

Experten diskutieren Ursachen, Diagnostik und Therapieansätze

Die Fielmann Akademie Schloss Plön lädt am Mittwoch, 21. Januar 2026, zum 68. Kolloquium ein. Das Web-Seminar widmet sich dem Thema „Trockenes Auge und Ocular Surface Disease (OSD)“. 

Das Trockene Auge zählt zu den häufigsten Ursachen für Augenbeschwerden und wird als zentrale Form der OSD verstanden. Diese Erkrankungen betreffen Horn- und Bindehaut, Tränenfilm, Meibomdrüsen und Lidkante. Eine gestörte Homöostase der Augenoberfläche kann zu Reizungen, Entzündungen und Symptomen wie Brennen oder Sehstörungen führen. Auch die Refraktionsbestimmung und Kontaktlinsenanpassung können dadurch erschwert werden.

Vielfältige Ursachen – von Tränenfilmstörungen über Meibomdrüsendysfunktion bis hin zu Infektionen wie Demodex folliculorum – erfordern ein fundiertes Verständnis und gezieltes Management. Das Kolloquium beleuchtet pathophysiologische Grundlagen, moderne Diagnostik und praxisorientierte Therapieansätze.

Anzeige
EssilorLuxottica (Banner)

Das Programm im Überblick

18:30 Uhr Begrüßung: Prof. Dr. Hans-Jürgen Grein
18:40 Uhr Pathophysiologie und Therapie: Prof. Dr. Kathleen S. Kunert
19:05 Uhr Diagnostikverfahren: Dr. Stefan Bandlitz
19:30 Uhr Demodex folliculorum: Michael Wyss
19:55 Uhr Kontaktlinsenanpassung: Dr. Sylvia Wulf
20:20 Uhr Abschlussdiskussion

Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier

Ähnliche Beiträge

  • Optonia: 8. Karrieretag 2025

    Am 17. September 2025 veranstaltet die Optonia in Diez den 8. Karrieretag. Über 25 Aussteller präsentieren Jobs, Workshops und Networking-Möglichkeiten für Fachkräfte und Absolventen der Augenoptik.

  • EAOO: 15. Jahreskonferenz in Helsinki

    Die 15. jährliche Konferenz der Europäischen Akademie für Optometrie und Optik (EAOO) findet vom 10. bis 12. Mai 2024 in Helsinki, Finnland, statt. Das Treffen wird in Zusammenarbeit mit der Finnish Association of Vision and Eyecare organisiert.

  • HS Aalen: Interessante Vorträge beim Alumni-Meeting

    Ende September fand an der Hochschule Aalen das jährliche Alumni-Meeting der Aalen Friends of Optometry e.V. statt. Das Weiterbildungswochenende war vollgepackt mit interessanten Vorträgen und Diskussionen, die von hochkarätigen Experten auf dem Gebiet der Optometrie präsentiert wurden.

  • Viehoff Gruppe: Azubi Welcome Day 2024

    Sieben neue Auszubildende sind beim traditionellen Azubi Welcome Day der Viehoff Gruppe zum ersten Mal an einem Ort zusammengetroffen – in der Alten Feuerwache in Münster, Sitz der Verwaltung des westfälischen Augenoptiker-Unternehmens.

  • Hohe Myopie bei Kindern

    Hohe Myopie bei Kindern ist ein seltenes Phänomen, dass Fachleute vor besondere Aufgaben stellt. Im Gegensatz zur häufigen Myopie-Progression bei Schulkindern folgt diese Form nicht den klassischen Mustern der Entwicklung einer Myopie. Stattdessen ist sie häufig mit komplexen Ursachen wie genetischen Erkrankungen, syndromalen Störungen oder Frühgeburtlichkeit verbunden.

  • Die Höhentäuschung

    Der Anblick ist immer überwältigend, aber nachts erscheint der Mont St. Michel noch gewaltiger als tagsüber. Denn dann fehlen weitere Bezugsgrößen und die Kirchturmspitze scheint unermesslich hoch zu sein. Dahinter steckt ein besonders spannendes optisches Phänomen – die Höhentäuschung. Hier geht es zum Beitrag.