Fielmann Akademie: Online-Kolloquium zum Trockenen Auge

Die Fielmann Akademie lädt am 21. Januar 2026 zum Online-Kolloquium über das Trockene Auge und Ocular Surface Disease ein. Bild: Getty Images/Unsplash

Experten diskutieren Ursachen, Diagnostik und Therapieansätze

Die Fielmann Akademie Schloss Plön lädt am Mittwoch, 21. Januar 2026, zum 68. Kolloquium ein. Das Web-Seminar widmet sich dem Thema „Trockenes Auge und Ocular Surface Disease (OSD)“.

Das Trockene Auge zählt zu den häufigsten Ursachen für Augenbeschwerden und wird als zentrale Form der OSD verstanden. Diese Erkrankungen betreffen Horn- und Bindehaut, Tränenfilm, Meibomdrüsen und Lidkante. Eine gestörte Homöostase der Augenoberfläche kann zu Reizungen, Entzündungen und Symptomen wie Brennen oder Sehstörungen führen. Auch die Refraktionsbestimmung und Kontaktlinsenanpassung können dadurch erschwert werden.

Vielfältige Ursachen – von Tränenfilmstörungen über Meibomdrüsendysfunktion bis hin zu Infektionen wie Demodex folliculorum – erfordern ein fundiertes Verständnis und gezieltes Management. Das Kolloquium beleuchtet pathophysiologische Grundlagen, moderne Diagnostik und praxisorientierte Therapieansätze.

Das Programm im Überblick

18:30 Uhr Begrüßung: Prof. Dr. Hans-Jürgen Grein

18:40 Uhr Pathophysiologie und Therapie: Prof. Dr. Kathleen S. Kunert

19:05 Uhr Diagnostikverfahren: Dr. Stefan Bandlitz

19:30 Uhr Demodex folliculorum: Michael Wyss

19:55 Uhr Kontaktlinsenanpassung: Dr. Sylvia Wulf

20:20 Uhr Abschlussdiskussion

Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier.