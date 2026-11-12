Fielmann Akademie: Online-Seminar zur Refraktivchirurgie

Wie die Rolle von Augenoptikern im refraktivchirurgischen Versorgungspfad aussehen kann, thematisiert die Online-Fortbildung der Fielmann Akademie Schloss Plön am 2. Dezember. Symbolbild: StudioVK/Envato

Kolloquium am 2. Dezember beleuchtet Beratung und Versorgungspfade

Die Fielmann Akademie Schloss Plön lädt am 2. Dezember zu einem Online-Kolloquium rund um das Thema Refraktivchirurgie ein. Die Veranstaltung richtet sich an Augenoptiker und vermittelt einen Überblick über aktuelle Operationsverfahren, deren Chancen und Grenzen sowie die Rolle der Augenoptik bei Beratung, Begleitung und Nachsorge von Kunden.

Die Teilnahme erfolgt online und ist kostenfrei. Referenten aus Augenheilkunde und Augenoptik beleuchten das Thema aus medizinischer und praktischer Sicht. Für die Veranstaltung sind ein COE-Punkt sowie zwei SwissOptom-Punkte beantragt.

Wenn Kunden über eine Operation nachdenken

Im Mittelpunkt stehen Verfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten wie LASIK, SMILE und Linsenimplantationen. Thematisiert werden unter anderem die Eignung verschiedener Methoden, mögliche Risiken sowie die Anforderungen an die augenoptische Beratung.

Anzeige

Darüber hinaus geht es um die Rolle von Augenoptikern im refraktivchirurgischen Versorgungspfad. Behandelt werden Aspekte der prä- und postoperativen Betreuung sowie die Begleitung von Kunden vor und nach einem Eingriff.

Drei Referenten aus Praxis und Augenheilkunde

Als Referenten sind der Augenchirurg Amir-Mobarez Parasta vom Munich Eye Augenzentrum, Augenoptikermeister Florian Müller von Munich Eye sowie Nina Vrhovac, Leiterin der Refraktivberatung des Münchner Augenzentrums, angekündigt.

Das Web-Seminar beginnt am 2. Dezember um 18:30 Uhr. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Anmeldung erfolgt über Zoom.