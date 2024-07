Fielmann: Umsatzplus im ersten Halbjahr 2024

CEO Marc Fielmann und Lukas Rücker, CEO Fielmann USA. Foto: Fielmann

Nach vorläufigen Geschäftszahlen

Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete Fielmann im ersten Halbjahr 2024 einen Konzernumsatz von rund 1,1 Milliarden € und damit ein Plus von 12% gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 15% über Vorjahr.

„Treue Kunden, ein steigender Anteil an Gleitsichtgläsern und Hörsystemen sowie die Erfolge des eigenen Kostensparprogramms“ hätten das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) überproportional auf etwa 235 bis 240 Millionen € steigen lassen, heißt es aus Hamburg. Im ersten Halbjahr erwartet die Fielmann-Gruppe ein Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 125 Millionen € (+16%, Vorjahr: 108 Millionen €).

Wachstum dank Digitalisierung und Internationalisierung

Im Rahmen der „Vision 2025“ genannten Zukunftsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäftsmodell weiter digitalisiert und die internationale Expansion fortgesetzt. In der ersten Jahreshälfte 2024 wurde eine Online-Fassungsberatung auf Basis Künstlicher Intelligenz eingeführt, im Bereich der Augenvorsorge bietet Fielmann den sogenannten „Augen-Check-Up“ in mehr als 250 Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz an. Bis heute haben laut Firmenangaben 50.000 Kunden ihre Augen bei Fielmann überprüfen lassen.

Mit einem Umsatzwachstum von rund +26% entwickelten sich die internationalen Märkte im ersten Halbjahr 2024 überdurchschnittlich. In Österreich (+10%), Spanien (+10%) und Polen (+32%) gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zweistellige Wachstumsraten. Der Heimatmarkt Deutschland erzielte ein Umsatzwachstum von 6%, die Schweiz verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +5%. Fielmann USA trug im ersten Halbjahr 58 Millionen € zum Umsatz bei.

Marktführerschaft in Spanien angepeilt

Im April 2024 hat die Fielmann-Gruppe die verbleibenden 20% der Anteile an Óptica & Audiología Universitaria erworben. „Wir danken den Familien Caballero und Gómez für die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren und freuen uns, Aitor Leunda als neuen CEO des Unternehmens begrüßen zu dürfen“, sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe. „Mit Blick in die Zukunft konzentrieren wir uns auf die Integration unserer spanischen Gesellschaften sowie auf die weitere Expansion. Dank des Zuspruchs unserer spanischen Kunden und der Leistung unserer großartigen Teams von Medical Óptica Audición sowie Óptica & Audiología Universitaria gewinnen wir fortlaufend Marktanteile. Mittelfristig werden wir die Marktführerschaft in Spanien erreichen“, so Marc Fielmann weiter.