Fielmann: Wechsel an der Spitze des US-Geschäfts

Bild: Fielmann Group

Personelle Neuaufstellung im amerikanischen Markt

Bei Fielmann USA hat ein Führungswechsel stattgefunden. CEO Russ Steinhorst das Unternehmen Mitte Juni verlassen. Dirk Hehenkamp hat die Position übernommen und führt sie zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Vice President Global Markets aus.

Der Wechsel ist Teil einer langfristigen Nachfolgeplanung im Rahmen der Unternehmensstrategie „Vision 2035“. Steinhorst war mehr als 17 Jahre für Shopko, Shopko Optical und Fielmann USA tätig und hatte seit Januar 2025 die Funktion des CEOs inne. Hehenkamp gehört seit 2022 zur Fielmann-Gruppe und war zuletzt für den Ausbau des internationalen Optometriegeschäfts verantwortlich.

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Fielmann bewertet den Wechsel als wichtigen Schritt für das US-Geschäft. „Mit seiner herausragenden Führung, Erfahrung und seinem Engagement wird er Fielmann USA erfolgreich in den kundenorientiertesten Anbieter für augenoptische Versorgung transformieren. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner erweiterten Rolle“, sagte Fielmann-Group-CSO Bastian Koerber.