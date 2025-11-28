GfK: Konsumklima stabilisiert sich zum Jahresende

GfK sieht zum Jahresende mit den bevorstehenden Weihnachtseinkäufen eine leichte Stabilisierung des Konsumklimas. Bild: Halfpoint/Envato

Positive Tendenz trotz vorsichtiger Prognosen zum Kaufverhalten

Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt im November moderate Veränderungen ohne klaren Trend. Während die Anschaffungsneigung weiter steigt und die Sparneigung zurückgeht, müssen Konjunkturerwartungen und Perspektiven zur eigenen Kaufkraft Verluste hinnehmen. Der entsprechende Konsumklima-Indikator prognostiziert für Dezember einen leichten Anstieg um 0,9 Punkte auf -23,2 Zähler. Dies geht aus aktuellen Ergebnissen des Konsumklimas hervor, das von GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen veröffentlicht wird.

„Mit der Stabilisierung liegt das Konsumklima aktuell fast exakt auf Vorjahresniveau. Dies ist auch für den Einzelhandel mit Blick auf das Jahresendgeschäft eine gute Nachricht: Die Daten deuten auf ein stabiles Weihnachtsgeschäft hin“, erklärt Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. Dies weise einerseits auf eine gewisse Stabilität bei der Konsumstimmung hin, zeige andererseits aber auch, dass die Verbraucher kurzfristig keine durchgreifende Erholung erwarteten, so Bürkl.