GfK/NIM: Konsumklima mit drittem Rückgang in Folge

VonRedaktion
Zwei leere Einkaufswagen
Verbraucher schieben größere Anschaffungen weiter auf. Symbolbild: Markus Spiske/Unsplash

Sommerflaute kommt erschwerend hinzu

Die Verbraucherstimmung in Deutschland schwächt sich im August weiter ab. Die Einkommens- und Konjunkturerwartungen büßen erheblich ein, die Anschaffungs- und Sparneigung gehen leicht zurück. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. 

Maßgeblichen Anteil an dem Rückgang hat in diesem Monat die stark gesunkene Einkommenserwartung, teilen die Analysten von NIQ/GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) in ihrer neuen Auswertung mit. Dagegen habe die Sparneigung, die nur um 0,6 Punkte auf 15,8 Zähler zurückgegangen sei, in diesem Monat nur einen marginalen Einfluss auf den Verlauf des Konsumklimas.

„Mit dem dritten Rückgang in Folge befindet sich das Konsumklima nun definitiv in der Sommerflaute,“ erklärt Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. „Ein wesentlicher Grund, auch für den spürbaren Rückgang der Einkommensaussichten, dürften die zunehmenden Sorgen um den Arbeitsplatz sein“. Zuletzt ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen angestiegen. Sie blieb im Juli noch knapp unter drei Millionen, aber Experten erwarten für August ein Überschreiten dieser Marke. Auch unter den Verbrauchern sei in diesem Monat der Beschäftigungspessimismus deutlich gestiegen: Der Indikator für die Erwartung an die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen habe den höchsten Wert in diesem Jahr erreicht. 

Ähnliche Beiträge

Schild der Agentur für Arbeit

Arbeitsmarkt in der Augenoptik: August 2024

Die Bundesagentur für Arbeit meldet die neuen Zahlen für August 2024: In Deutschland waren demnach 766 Augenoptiker als arbeitslos und 1.237 als arbeitsuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit stieg damit um 7,7% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum.

Opti 2025: Brillenglas-Neuheiten

Opti 2025: Brillenglas-Neuheiten

Die Brillenglashersteller verblüffen immer wieder mit neuen Berechnungen, um die Performance ihrer Gläser zu verbessern. Und mit Innovationen, um letzte Nuancen herauszukitzeln. Das haben wir uns auf der wichtigsten deutschen Augenoptik-Messe Opti 2025 genauer angeschaut.

Marcolin-Firmenzentrale in Longarone, Italien

Marcolin: Neue Tochtergesellschaft in Mexico

Der Brillenhersteller Marcolin ist jetzt mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Mexiko vertreten. Über ein Joint Venture war die Gruppe bereits seit sechs Jahren am Markt präsent, nun erwarb der Konzern die restlichen 49% der Anteile des bestehenden Joint Ventures.

Spectaris / ZVA: Branchenreport veröffentlicht

Spectaris / ZVA: Branchenreport veröffentlicht

Der frisch gedruckte Branchenreport Augenoptik „Deutschland und die Welt: Märkte, Consumer und Trends 2022/2023“ ist da. Er liefert auf 82 Seiten und mit über 175 Grafiken und Tabellen wieder einen detaillierten Blick über die Augenoptik im In- und Ausland im Jahr 2022 und teilweise schon für das Jahr 2023.