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Gloryfy: Eine Million Brillen verkauft

VonRedaktion
Team des Brillenherstellers Gloryfy feiert 1.000.000 verkaufte Brillen
Gloryfy hat nach eigenen Angaben die Marke von 1.000.000 verkauften Brillen erreicht. Foto: Gregor Aigner/Gloryfy

Meilenstein zwischen Wachstum und Ausbau

Ein millionenfach verkauftes Produkt und steigende Geschäftszahlen prägen derzeit die Entwicklung von Gloryfy. Das Tiroler Brillenunternehmen hat die Marke von 1.000.000 verkauften Brillen erreicht und meldet gleichzeitig für das erste Halbjahr 2026 ein deutliches Umsatzwachstum.

Gloryfy wurde 2011 gegründet und entwickelte sich von einem regionalen Anbieter zu einem international tätigen Familienunternehmen. Bekannt wurde Gloryfy vor allem mit seinen unzerbrechlichen Brillen („Gloryfy Unbreakable“) aus dem firmeneigenen Kunststoff NBFX, die sich auch nach starker Verformung wieder in ihre Ausgangsform zurückbewegen. 

Models tragen Brillen des Brillenherstellers Gloryfy
Das Tiroler Unternehmen meldet für das erste Halbjahr ein Umsatzplus von knapp 40%. Bild: Gregor Aigner/Gloryfy

Umsatzentwicklung und Fertigung in Tirol

Der Brillenhersteller beschäftigt heute mehr als 60 Mitarbeiter und produziert weiterhin am Standort Schlitters im Zillertal. Nach Angaben des Unternehmens lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 knapp 40% über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Für das Geschäftsjahr 2025 weist Gloryfy einen Umsatz von 10,03 Mio. € aus.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 12 Mio. € sowie einer Produktionsmenge von etwa 130.000 Brillen.

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