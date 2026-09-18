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Götti: Acetat-Kollektion setzt auf facettierte Designs

VonRedaktion
Brillen aus der neuen Acetat-Kollektion von Götti mit facettierten Oberflächen
Die neue Acetat-Kollektion des Schweizer Labels zeigt facettierte Oberflächen und strukturierte Fronten. Bilder: Götti

Neue Brillenfassungen verbinden Materialgestaltung und klassische Formelemente

Celluloseacetat steht im Mittelpunkt einer neuen Kollektion von Götti. Die Fassungen zeichnen sich durch eine facettierte Oberflächengestaltung aus und greifen zugleich Gestaltungselemente klassischer Brillenformen auf.

Mit der Kollektion „Haute Contour“ erweitert der Schweizer Brillenhersteller sein Angebot im Acetat-Segment. Die neuen Modelle wurden aus handpoliertem Celluloseacetat gefertigt und sind durch strukturierte Oberflächen geprägt, die je nach Lichteinfall unterschiedliche Reflexionen erzeugen.

Kennzeichnend für die neuen Fassungen ist die dreidimensionale Bearbeitung der Fronten. Die facettierten Flächen verleihen den Modellen eine eigenständige Optik und stellen das Material in den Vordergrund.

Ergänzt wird die Gestaltung durch Nieten in Gold- oder Silberoptik sowie feine Lasergravuren im Acetatkern der Bügel. Diese Details sind Teil des gestalterischen Konzepts der Kollektion.

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