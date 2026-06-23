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Hall of Frames 2026: Messe zieht nach Zürich um

VonRedaktion
Impressionen der Augenoptiker-Messe Hall of Frames
Die Schweizer Fassungsmesse Hall of Frames wechselt in diesem Jahr von Luzern nach Zürich. Bild: HoF/Sarah Kim Hirschi

Neuer Standort für größere Reichweite 

Die Hall of Frames richtet sich 2026 neu aus und zieht nach Zürich. Am 20. September feiert die Messe in der Eventlocation Autocity Emil Frey Nord Premiere und verlässt damit nach mehreren Jahren ihren bisherigen Standort. Am bewährten Konzept hält der Veranstalter fest: eine Tischmesse mit kuratierter Auswahl an Brillenfassungen, auf der sowohl etablierte Anbieter als auch neue Labels vertreten sind.

Bisher in Luzern beheimatet, gilt die Hall of Frames als wichtiger Treffpunkt für unabhängige Augenoptiker in der Schweiz. Im Zentrum stehen neben Produktneuheiten auch aktuelle Branchenthemen wie Designtrends, Wettbewerbspositionierung und veränderte Kundenanforderungen.

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Mit dem Umzug nach Zürich zielt die Brillenmesse auf bessere Erreichbarkeit und eine größere Reichweite ab. Gleichzeitig bleibt der Fokus auf persönlichem Austausch und kompakten Präsentationsformaten bestehen. In den vergangenen Jahren zeigten rund 50 Marken ihre aktuellen Kollektionen.

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