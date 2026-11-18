v.l.: Katharina Manz, der Stifter des Preises Karl Amon, Fabian Wegmann, Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl. Foto: Hochschule Aalen/Stefanie Berger

Forschung zu Kindersehen und Kontaktlinsenanpassung ausgezeichnet

Bei der Graduiertenfeier der Hochschule Aalen sind die diesjährigen Gewinner des Karl Amon Optometry Award ausgezeichnet worden. Der mit insgesamt 2.000 € dotierte Preis ging an Katharina Manz und Fabian Wegmann. Prämiert wurden zwei Masterarbeiten, die sich mit der Früherkennung von Sehfunktionsstörungen bei Kindern sowie der Anpassung multifokaler Kontaktlinsen beschäftigen.

Neben den Preisträgern des 19. Karl Amon Optometry Award, der jährlich Masterarbeiten auszeichnet, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischem Nutzen für Augenoptik und Optometrie verbinden, wurden auch die besten Absolventen des berufsbegleitenden internationalen Augenoptik-/Optometrie-Masterstudiengangs geehrt. Vier Absolventen schlossen ihr Studium mit der Note 1,1 ab.

Wenn Screening-Verfahren Kinder früher erfassen können

Fabian Wegmann untersuchte in seiner Masterarbeit ein vereinfachtes Verfahren zur Erkennung einer Konvergenzinsuffizienz bei Schulkindern. Diese Störung des beidäugigen Sehens kann insbesondere beim Lesen und bei Naharbeiten Schwierigkeiten verursachen.

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Die glücklichen Aalener Masterabsolventen des Augenoptik-/Optometrie-Jahrgangs 2026 aus der Schweiz, Kroatien, Indien und Deutschland. Foto: Hochschule Aalen/Stefanie Berger

In einer Studie mit Schweizer Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren prüfte er die sogenannte BTSO Minimum Test Battery. Die Ergebnisse zeigten, dass alle Kinder mit diagnostizierter Konvergenzinsuffizienz auch durch das Screening erkannt wurden. Die Arbeit deutet darauf hin, dass kompakte Testverfahren zur frühzeitigen Identifikation auffälliger Kinder beitragen können.

Neue Hinweise für die Kontaktlinsenanpassung

Katharina Manz befasste sich mit der Frage, ob bestimmte Augenparameter die Auswahl multifokaler Kontaktlinsen unterstützen können. In einer randomisierten Doppelblindstudie mit 39 presbyopen Probanden verglich sie zwei verschiedene Linsenkombinationen.

Die Untersuchung zeigte Vorteile für die Kombination aus einer zentral fernorientierten und einer zentral nahorientierten Linse (D/N), insbesondere beim Nahsehen. Zudem erwies sich die Vorderkammertiefe als möglicher Einflussfaktor auf die Wahl des geeigneten Linsendesigns. Weitere Zusammenhänge müssen nach Angaben der Hochschule allerdings noch in weiteren Studien überprüft werden.