Hochschule Aalen: Alumni-Fortbildung in Benediktbeuern

Das Kloster Benediktbeuern ist erneut Austragungsort der Fortbildung des Alumni-Vereins der Hochschule Aalen. Bild: Hochschule Aalen

Internationale Referenten und aktuelle Themen der Optometrie

Optometristen, Studierende und Absolventen treffen sich Ende September zur jährlichen Fortbildung des Alumni-Vereins der Hochschule Aalen. Die zweitägige Veranstaltung in Benediktbeuern verbindet fachliche Weiterbildung mit internationalem Austausch und greift aktuelle Themen der klinischen Optometrie auf.

Auf dem Programm stehen am 26. und 27. September unter anderem okuläre Erkrankungen, Glaukom-Differentialdiagnosen, Dry-Eye-Management, Keratokonus, Kontaktlinsenanpassungen, Vision Therapy sowie moderne diagnostische Verfahren.

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Fachvorträge treffen auf Netzwerkpflege

Als Referenten für die mit 12 Swissoptom-Punkten sowie 8 COE-Punkten akkreditierte Fortbildung sind Experten aus Deutschland, den USA, der Schweiz, Slowenien und Kroatien angekündigt. Zu den Vortragenden zählen unter anderem Prof. Dr. Lorne Yudcovitch, Prof. Dr. Denise Goodwin und Dr. Joshua Torrent Despouy. Mehrere Referenten sind Absolventen des Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen.

Neben dem fachlichen Programm bietet die Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch zwischen Hochschule, Praxis und internationalen Fachkollegen. Geplant ist zudem die traditionelle Saturday Night Party, die von Masterstudierenden organisiert wird. Weitere Informationen und die Anmeldung sind über den Verein Aalen Friends of Optometry verfügbar.