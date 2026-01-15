Interlook 2026: Fachmesse zeigt Entwicklungen der Augenoptik

Die Interlook 2026 fand vom 10. – 11. Januar statt. Foto: Messe Dortmund

Neue Formate, Vorträge und Branchenaustausch prägten die Veranstaltung

Die Augenoptik-Branche hat sich am vergangenen Wochenende zum sechsten Mal in der Messe Dortmund getroffen. Einen aktuellen Überblick über Entwicklungen, Produkte und Trends der Branche bot die Fachmesse Interlook.

Mehr als 200 Marken präsentierten am 10. und 11. Januar ihre Angebote, darunter Brillenfassungen und -gläser sowie Geräte und Zubehör. Auf der Fläche „New Products & Top Models“ wurden neue Modelle kompakt zur Schau gestellt.

Interlook Arena rückt Fachbeiträge in den Mittelpunkt

Trotz widriger Wetterbedingungen verzeichnete die Messe mit 945 Teilnehmenden laut Messe Dortmund gut besuchte Hallen leicht unter Vorjahresniveau. Ein Schwerpunkt lag erneut auf der „Interlook Arena“, in der Branchenexperten ihr Wissen teilten. Dazu gehörten Fritz Paßmann, Dozent für Augenoptik, Christian Tilleke von Pacemaker sowie Jochen Hirschfelder von EDV-Optik-Partner. Weitere Beiträge kamen von Stefano Markovic, Yash Luthra und Alexandra Stella Kluge von Pickz Ai.

Farbexperte Niels Holger Wien stellte Trends für 2026 vor. Fotos: Messe Dortmund

Nach Angaben der Veranstalter stießen insbesondere die Vorträge zum Thema Künstliche Intelligenz auf reges Interesse. Niels Holger Wien vom Deutschen Mode Institut stellte Farb- und Formtrends für 2026 vor, darunter runde Fassungen sowie Töne wie Karamell und Butter Yellow.

Austausch in neuer Form

Mit dem erstmals durchgeführten „Get Together“ wurde am Samstagabend ein neues Networking-Format vorgestellt. In entspannter Atmosphäre bot es Raum für Gespräche und neue Kontakte und soll nach Angaben des Veranstalters in vergleichbarer Form auch im kommenden Jahr wieder am ersten Messetag stattfinden. Die nächste Interlook ist für den 16. bis 17. Januar 2027 in Dortmund geplant.