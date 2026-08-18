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Hoya: Neues Myopie-Management-Brillenglas 

VonRedaktion
Neues Myopie-Management-Brillenglas Miyosmart iQ von Hoya
Hoya Vision Care erweitert sein Myopie-Portfolio. Bild: Hoya

„Miyosmart iQ“ für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren

Hoya Vision Care bringt mit „Miyosmart iQ“ ein weiteres Brillenglas für das Myopie-Management auf den Markt. Es ist seit Anfang August in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Das neue Glas basiert auf einer Weiterentwicklung der D.I.M.S.-Technologie. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Design unter anderem eine größere Behandlungszone, mehr Defokussegmente und eine veränderte Anordnung der Segmente.

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Auf dem ARVO-Fachkongress in Denver vorgestellte Studiendaten zeigen laut dem Brillenglashersteller, dass 90% der teilnehmenden Kinder innerhalb von zwölf Monaten keine klinisch relevante Progression der Kurzsichtigkeit aufwiesen. Untersucht wurden Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren.

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