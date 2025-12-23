Anzeige
In eigener Sache: Frohe Weihnachten … und einen Top-Start in 2026!

VonRedaktion
Visual „Frohe Weihnachte“ FOCUS 2025

Das Team der FOCUS-NetNews-Redaktion wünscht allen Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest und erholsame Feiertage zum Jahresausklang. Kommen Sie gut in das neue Jahr 2026!

Wir gönnen uns eine kleine Auszeit, um die Gläser zu putzen und den Durchblick zu schärfen. Im neuen Jahr sind wir wieder für Sie da – mit frischen News, Trends und Fachinformationen rund um alle wichtigen Entwicklungen in der Augenoptik. Bleiben Sie dran, wir sehen uns!

