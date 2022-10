Johnson &Johnson: Neue Online-Seminare

(Bild: Johnson & Johnson)

Chancen des Kontaktlinsenmarktes nutzen

Mit den Online-Fortbildungen will Johnson & Johnson Vision Augenoptikern einen klaren Mehrwert bieten. In den kommenden Monaten geht es in den kostenlosen Online-Seminaren vor allem um Presbyopie und Astigmatismus. Wie man diese Menschen gekonnt anspricht, in wenigen Schritten die für sie optimalen multifokalen bzw. torischen Kontaktlinsen anpasst und wie man aus potenziellen Kunden zufriedene und loyale Kunden macht – dass vermitteln die aktuellen Online-Seminare.

Weiterbildung on demand

Interessierte können an den interaktiven Online-Seminaren ganz einfach über das Videokonferenzsystem Zoom teilnehmen. Die Veranstaltungen werden von erfahrenen Dozenten geleitet. Dank einer Chatfunktion haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen in die Diskussion einzubringen. Ergänzend dazu bietet Johnson & Johnson Vision auch kostenlose Weiterbildung on demand: kurze Online-Videos von 20 bis 40 Minuten Dauer, welche die Augenoptiker jederzeit und an jedem Ort nutzen können, beispielsweise als „Lern-Snack“ in der Mittagspause.

„Unsere Weiterbildungen on demand haben wir zu Beginn dieses Jahres gestartet – und wir freuen uns über eine großartige Resonanz“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson Vision. „Viele Teilnehmende haben uns bestätigt, dass sie sich ein solches Angebot schon lange gewünscht haben, weil es ihnen maximale Flexibilität bei ihrer Fortbildung ermöglicht. Sie sind begeistert von der Praxisnähe und den ausgewählten Inhalten, die ihnen einen klaren Mehrwert für ihr Geschäft bieten.“ Weitere Informationen und eine Übersicht über sämtliche On-Demand-Seminare gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/on-demand-seminare

Neue aktuelle Online-Seminar-Highlights

Acuvue Experts: Alles über Astigmatismus

Mittwoch, 12. Oktober – 19:00 Uhr

Acuvue Experts: Kunden mit Presbyopie optimal versorgen

Montag, 17. Oktober – 09:00 Uhr

Acuvue Experts: Weiche Kontaktlinsen 2.0

Mittwoch, 09. November – 19:00 Uhr

Acuvue Experts: Alles über Astigmatismus

Montag, 14. November – 09:00 Uhr

Acuvue Experts: Kunden mit Presbyopie optimal versorgen

Mittwoch, 23. November – 19:00 Uhr





Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: https://www.jnjvisioncare.de/online-seminare