Marktübersicht: Multifokale Kontaktlinsen

Bild: Rido/Stock.adobe.com

Multifokale Kontaktlinsen für eine attraktive Zielgruppe Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 02/2023

Kunden, die jahrelang durch ihre Anpasser betreut wurden, kommen mit Anfang oder Mitte vierzig an den Punkt, an dem sie eine Unterstützung in der Nähe benötigen. Viele Kontaktlinsenträger steigen dann oftmals – und zum Teil auch überflüssigerweise – nochmal auf eine Brille um. Die FOCUS-Marktübersicht bringt die Produktbezeichnungen und die Eigenschaften in einem Überblick der teilnehmenden Hersteller zusammen – und das hilft bei der Auswahl der geeigneten Kontaktlinsen.

Das Kriterium, das häufig zu Beginn einer Kontaktlinsenberatung thematisiert wird, ist der Tragemodus, gefolgt von der Art der Korrektur und den Material­eigenschaften, die sich an der Art und der Qualität des ­Tränenfilms orientiert.

Neben der Versorgung der Presbyopie, durch diverse Tauschlinsen oder individuelle Weichlinsen, kann sie selbstverständlich auch effektiv mit formstabilen Kontaktlinsen und sogar mittels Ortho-K behandelt werden. Dem Anpasser stehen dazu eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten zur Verfügung.

Anzeige

Welches Produkt in welchen Parametern erhältlich ist und mit welchen Eigenschaften es ausgestattet ist, können Sie in der aktuellen FOCUS-Kontaktlinsen-Marktübersicht ein­sehen. Neben Lieferbereichen, Wirkprinzip, Material oder Dk/t-Wert ist unsere Übersicht zudem zur einfachen Orientierung farblich markiert (Tauschlinsen, individuelle Weichlinsen, formstabile Linsen).

Die FOCUS-Kontaktlinsen-Marktübersicht finden Sie nicht nur in der Print-Ausgabe des ­FOCUS, sondern ganz bequem als Excel-Tabelle auf dieser Seite zum Download: