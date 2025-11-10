KGS: Bjarne Mädel ist Brillenträger des Jahres 2025

Bjarne Mädel hält die Auszeichnung zum „Brillenträger des Jahres 2025“ in Händen. Foto: Kuratorium Gutes Sehen

Schauspieler steht für authentisches Brilletragen im Alltag

Das Kuratorium Gutes Sehen e. V. (KGS) hat den Schauspieler und Regisseur Bjarne Mädel zum „Brillenträger des Jahres 2025“ ernannt. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten gewürdigt, die das Tragen einer Brille als selbstverständlichen Teil ihres Lebens zeigen und damit ein positives Zeichen für gutes Sehen setzen.

Bekannt aus Produktionen wie „Stromberg“, „Der Tatortreiniger“ und „Mord mit Aussicht“, trägt Bjarne Mädel seine Brille nicht als modisches Accessoire, sondern als alltäglichen Begleiter. In Interviews betont er, dass die Brille für ihn zur Persönlichkeit gehört und ihm hilft, sich selbst treu zu bleiben. Mit humorvollen Aussagen wie „Ich bin generell schön weitsichtig“ bringt er das Thema Sehhilfe auf eine zugängliche und sympathische Weise in die Öffentlichkeit.

Brille als Teil der Persönlichkeit

Das Kuratorium Gutes Sehen hebt hervor, dass Mädel mit seiner Haltung Menschen ermutigt, zur Brille zu stehen – insbesondere jene, die sich im mittleren Alter mit dem Gedanken an eine Sehhilfe schwertun. Der Verein sieht in der Auszeichnung auch einen Beitrag zur Sensibilisierung für gutes Sehen und zur Förderung der Akzeptanz von Brillen im Alltag.

Mädel selbst beschreibt die Brille als unverzichtbar – nicht nur für die Sicht, sondern auch für die Darstellung seiner Rollen. Er spricht sich dafür aus, dass Brillen auch in Filmproduktionen häufiger eingesetzt werden sollten, da sie Figuren zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen können.

20. Titelträger des KGS

Mit Bjarne Mädel reiht sich ein weiterer prominenter Name in die Liste der bisherigen Titelträger ein. Zu den früheren Ausgezeichneten zählen unter anderem Joko Winterscheid, Jürgen Klopp und Wigald Boning. Das KGS vergibt den Titel seit 2002 jährlich an Persönlichkeiten aus Medien, Kultur und Sport.