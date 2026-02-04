Anzeige
GOL: Vorstand bestätigt bisherige Führungsstruktur

Von links: Kai Jaeger, Maarten Hobé, Stefan Lahme und Wolfgang Cagnolati als Vorstandsmitglieder der Gütegemeinschaft Optometrische Leistungen e.V. (GOL)
v.l.: Kai Jaeger, Maarten Hobé, Stefan Lahme und Wolfgang Cagnolati. Es fehlt Ralf Bachmann. Foto: GOL

Neue Projekte und Aktivitäten für 2026 geplant

Auf der Jahreshauptversammlung der Gütegemeinschaft Optometrische Leistungen e.V. (GOL), die Ende Dezember 2025 online stattfand, wurde das bisherige Vorstandsteam in seinen Ämtern bestätigt. Stefan Lahme bleibt Vorsitzender, Wolfgang Cagnolati wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und Maarten Hobé bleibt Beisitzer. Ebenfalls Teil des Vorstands sind weiterhin Kai Jaeger als Vertreter des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) sowie Ralf Bachmann als Vertreter der Vereinigung Deutscher Contactlinsenspezialisten und Optometristen (VDCO). 

Der Vorstand traf sich am 11. Januar zur ersten Sitzung des Jahres in den Räumen des ZVA in Düsseldorf, um organisatorische Themen und Planungen für 2026 zu besprechen. Für dieses Jahr sind weitere Maßnahmen geplant, die sowohl die Bekanntheit der Organisation und der Optometrie in Deutschland stärken als auch Mitglieder in ihrer Kommunikation mit Kunden unterstützen sollen. Angedacht sind außerdem Projekte, die das Wachstum der Mitgliedszahlen fördern sollen. Konkrete Aktivitäten sollen im Laufe des Jahres vorgestellt werden.

