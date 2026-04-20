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KGS: Digitaler Brillenglas-Berater gestartet 

VonRedaktion
Frau mit Handy auf Couch beim Bedienen der Brillenglas-Profiler-App des Kuratorium Gutes Sehen
Das Kuratorium Gutes Sehen hat sein Online-Angebot um einen Brillenglas-Berater erweitert. Die Web-App soll die Beratung im Augenoptik-Fachgeschäft vorbereiten. Foto: KGS

Web-App soll Nutzer zum Augenoptiker vor Ort führen

Das Kuratorium Gutes Sehen hat sein Verbraucherportal um ein neues digitales Beratungsangebot ergänzt. Der sogenannte „Brillenglas-Profiler“ unterstützt Interessierte bei der Auswahl geeigneter Brillengläser und verweist anschließend auf Augenoptiker in der Nähe.

Nach Angaben des KGS werden über die Anwendung deutlich mehr Terminanfragen ausgelöst als über die klassische Augenoptiker-Suche auf Sehen.de, die im vergangenen Jahr im Schnitt 27.000-mal pro Monat genutzt wurde. Konkret entstünden rund fünfmal häufiger Kontaktaufnahmen.

In wenigen Minuten zur Brillenglas-Empfehlung

Die Web-App fragt zentrale Nutzerdaten wie Alter, Art der Fehlsichtigkeit, vorhandene Sehhilfen, Bildschirmnutzung und Freizeitaktivitäten ab. Auf dieser Basis erhalten Anwender eine Hauptempfehlung sowie weitere passende Glasoptionen und Hinweise zu möglichen Veredelungen.

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Drei Handy-Bildschirme zeigen die App Brillenglas-Profiler des Kuratorium Gutes Sehen
Foto: KGS

Im Anschluss können Terminanfragen direkt an ein Augenoptik-Fachgeschäft vor Ort gestellt werden. Auf Wunsch werden die eingegebenen Angaben übermittelt, sodass sich Betriebe frühzeitig auf die Beratung einstellen können. „Mit dem Brillenglas-Profiler schaffen wir einen niedrigschwelligen Einstieg in ein erklärungsbedürftiges Thema, vermitteln Wissen und führen Interessierte in die persönliche Beratung im Fachgeschäft“, sagt Kerstin Kruschinski, stellvertretende Geschäftsführerin des KGS.

Der Brillenglas-Profiler ist seit November 2025 online und wird seit Ende Januar aktiv beworben. Rund 6% der Nutzer, die über das Tool zur Augenoptiker-Suche gelangen, vereinbaren laut KGS einen Termin.

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