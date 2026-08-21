„Kinderaugen stark machen“: Ratgeber erscheint

Die stark gestiegene Nutzung von Tablet, Smartphone und Co. hat entscheidenden Einfluss auf das Sehen. Ein Aspekt, den ein neuer Ratgeber zur Augengesundheit bei Kindern betrachtet. Bild: YuriArcursPeopleimages/Envato

Augenärzte geben Tipps zu Sehentwicklung und Kurzsichtigkeit bei Kindern

Der Einfluss von Bildschirmnutzung, Tageslicht und Alltagsgewohnheiten auf die Sehentwicklung von Kindern steht im Mittelpunkt einer angekündigten Buchneuerscheinung. Im September veröffentlicht der Verlag Gräfe und Unzer den Ratgeber „Kinderaugen stark machen“ der Augenärzte Dr. Merita Schojai-Schultz und Dr. Tim Schultz.

Foto: Dr. Merita Schojai-Schultz (c) Martin Bauendahl; Dr. Tim Schultz (c) Yannik Willing

Die Autoren erläutern die Entwicklung des kindlichen Sehens sowie mögliche Hinweise auf Sehprobleme. Darüber hinaus behandeln sie Themen wie Kurzsichtigkeit, Bildschirmzeiten, Bewegung im Freien, Ernährung und augenbezogene Vorsorge.

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Ergänzt wird der Ratgeber durch praktische Anregungen für den Familienalltag. Zu den Kapiteln zählen unter anderem das frühzeitige Erkennen von Sehproblemen, der Zusammenhang zwischen Tageslicht und Augengesundheit sowie der Umgang mit bestehender Kurzsichtigkeit. Ein herausnehmbares Kinderbuch soll das Thema zusätzlich altersgerecht vermitteln.