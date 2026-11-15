Kontaktlinsen im Umfeld Schule

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CooperVision-Befragung zeigt Informationsbedarf bei Lehrkräften Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 11/2026

Kontaktlinsen spielen bei Kindern im Grundschulalter in Deutschland weiterhin eine untergeordnete Rolle. Das geht aus einer vom Kontaktlinsenhersteller CooperVision initiierten Befragung hervor, die gemeinsam mit dem Verein Mehr Zeit für Kinder an 263 Grundschulen durchgeführt wurde. Demnach tragen 98% der Schüler, die auf eine Sehhilfe angewiesen sind, eine Brille. Kontaktlinsen kommen dagegen nur vereinzelt zum Einsatz.

Die Ergebnisse werfen zugleich ein Schlaglicht auf die wachsende Bedeutung der Augengesundheit im Kindesalter. Nach Angaben der befragten Lehrkräfte ist Kurzsichtigkeit mit 88% die am häufigsten beobachtete Sehauffälligkeit im Schulalltag. Dennoch verfügen 71% der Schulen über keine festen Abläufe oder Konzepte zum Umgang mit dem Thema Augengesundheit. Vor dem Hintergrund steigender Myopie-Raten zeigt die Befragung damit eine Lücke zwischen der Relevanz des Themas und seiner Verankerung im schulischen Alltag.

Schwierigkeiten im Sportunterricht

Die Erhebung macht außerdem deutlich, dass Brillen im Schulalltag nicht immer idealen Bedingungen begegnen. Besonders im Sportunterricht sehen Lehrkräfte Herausforderungen. So äußerten 63% Sorgen vor Beschädigungen der Sehhilfe, während 53% von Unsicherheiten der Kinder bei Ballspielen berichteten.

Bemerkenswert ist zudem, dass in 43% der befragten Schulen Kinder zumindest zeitweise ohne ihre Brille am Sportunterricht teilnehmen. Damit verzichten sie auf eine notwendige Sehkorrektion, was die Wahrnehmung und Teilnahme am Unterricht beeinträchtigen kann.

Aus augenoptischer Sicht könnten Kontaktlinsen in bestimmten Situationen eine Alternative darstellen. Neben einem uneingeschränkteren Gesichtsfeld beim Sport rückt dabei zunehmend auch ihre Rolle im Myopie-Management in den Fokus.

Zurückhaltung trotz vorhandener Möglichkeiten

Trotz dieser Ansatzpunkte begegnen viele Lehrkräfte dem Thema Kontaktlinsen zurückhaltend. Lediglich 14% bewerten deren Einsatz bei Kindern positiv. Rund 28% äußern sich neutral, weitere 28% eher zurückhaltend. Zudem gaben 27% an, unsicher zu sein.

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Als Gründe werden vor allem fehlende Kenntnisse und mangelnde Erfahrungswerte genannt. Hinzu kommen Zweifel, ob Kinder Kontaktlinsen eigenständig handhaben können, sowie Bedenken hinsichtlich der Hygiene.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die geringe Verbreitung von Kontaktlinsen im Kindesalter weniger auf eine grundsätzliche Ablehnung als vielmehr auf Informations­defizite zurückzuführen sein könnte.

Schulen wünschen mehr Informationen

Der Wunsch nach Aufklärung unter Lehrkräften ist hingegen groß. 67% der Befragten wünschen sich mehr Informationen zur Früherkennung von Kurzsichtigkeit im Schulalltag. 73% würden Unterrichtsmaterialien und praxisnahe Informationen als hilfreich bewerten.

Für CooperVision unterstreichen die Ergebnisse die Notwendigkeit, Lehrkräfte und Eltern stärker für den Zusammenhang zwischen gutem Sehen, schulischer Entwicklung und den Möglichkeiten moderner Sehversorgung zu sensibilisieren.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Myopie dürfte die Frage nach geeigneten Sehlösungen im Kindesalter künftig weiter an Relevanz gewinnen.