Kontaktlinsenanpassung mit dem OptiExpert

Foto: CooperVision

Der OptiExpertvon CooperVision ist seit seiner Markteinführung im Oktober 2014 ein etabliertes digitales Hilfsmittel in der Kontaktlinsenanpassung. In über 80 Ländern unterstützt das Tool Augenoptikerinnen und Augenoptiker bei der effizienten und präzisen Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden.



Um die vielfältigen Funktionen des OptiExpert anschaulich zu vermitteln, startet CooperVision im September eine mehrteilige Webinar-Reihe. Diese richtet sich an Fachkräfte der Augenoptik, Studierende sowie alle, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit mit Kontaktlinsenanpassung beschäftigen.

Die Webinare finden zu festgelegten Terminen online statt und vermitteln die Anwendung des OptiExpert von den Grundlagen bis hin zu praxisnahen Fallbeispielen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Webinar-Reihe startet am 23. September 2025. Bis November 2025 folgen sieben weitere Webinare, die zentrale Aspekte der Kontaktlinsenversorgung anhand von Fallbeispielen beleuchten – darunter der einfache Einstieg mit Kontaktlinsen, die transparente Kostenkommunikation im Beratungsgespräch, die Dokumentation auffälliger Befunde mit den Efron Grading Scales sowie die Bedeutung der Sauerstoffversorgung für gesundes Kontaktlinsentragen.