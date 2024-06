Marchon: Lizenz mit Longchamp verlängert

Bild: Marchon Eyewear

Zusammenarbeit besteht seit 2016

Marchon Eyewear und die französische Luxusmarke Longchamp haben ihre globale Eyewear-Lizenzvereinbarung für das Design, die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Brillen- und Sonnenbrillen-Kollektionen unter dem Namen Longchamp mehrjährig verlängert.

Marchon und Longchamp sind seit 2016 Lizenzpartner und haben 2017 die allererste Brillenkollektion des Hauses vorgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Longchamp noch viele Jahre fortsetzen werden“, sagte Gabriele Bonapersona, Chief Brand Officer bei Marchon Eyewear, Inc. „Die französische Eleganz und der Pariser Lebensstil werden in der Longchamp-Brillenkollektion zum Leben erweckt, ziehen Kunden aller Altersgruppen an und passen perfekt in unser Portfolio.“

„Brillen sind wie eine Tasche oder Schuhe ein unverzichtbares Modeaccessoire, das die Persönlichkeit der Pariser Frau von Longchamp vervollständigt“, sagte Sophie Delafontaine, Creative Director bei Longchamp.