Marcolin: Neuer Group Opperations Director

Andrea Vincenco. Bild: Marcoli

Andrea Vincenzo übernimmt Führungsposition

Marcolin gab in der vergangenen Woche die Ernennung von Andrea Vincenzo Virgilio zum neuen Group Opperations Director zum 15. Juli 2024 bekannt. Andrea wird direkt dem CEO & General Manager Fabrizio Curci berichten und für die Produktionsstätten des Konzerns, Forschung & Entwicklung, Produktkonformität sowie die Abteilungen für Lieferketten zuständig sein.

Nach seinem Abschluss in Elektronikingenieurwesen an der Universität Palermo sammelte Andrea umfangreiche Erfahrungen im Bereich Betriebsführung, indem er in verschiedenen Bereichen wie Produktion, Industrialisierung, Qualität und Lean Manufacturing für renommierte Unternehmen (Benetton, Lavazza Group, Luxottica und FCA) tätig war.