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Mark Mackenzie: FOCUS-Autor bei Flugzeugabsturz gestorben

VonRedaktion
Schwarz-Weiß-Foto von Mark Mackenzie, der bei einem Flugzeugabsturz nahe Weinheim ums Leben kam
Mark Mackenzie kam bei einem Flugzeugabsturz nahe Weinheim ums Leben. Der regelmäßige FOCUS-Autor wurde 76 Jahre alt. Foto: SVW

Unfall nahe Weinheim erschüttert Weggefährten und Fachbranche

Der Unternehmensberater und regelmäßige FOCUS-Autor Mark Mackenzie ist bei einem Flugzeugabsturz in Südhessen ums Leben gekommen. Der 76-Jährige verunglückte am Sonntag, 6. September 2026, tödlich.

Auf dem Linkedin-Account des ehemaligen Geschäftsführers von SWV Strategy With Vision Management, einem auf die Augenoptik spezialisierten Beratungs- und Marktforschungsinstitut, wurde die Nachricht von seiner Familie veröffentlicht. Dort heißt es: „Liebe Linkedin-Community, am Sonntag, den 6. September, kam Mark Mackenzie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Dieses Linkedin-Konto wird in einer Woche gelöscht.“

Mackenzie war regelmäßiger Autor des Fachmagazins FOCUS und zudem langjähriger Freund des FOCUS-Verlags Eyepress Fachmedien GmbH.

Absturz beim Anflug auf Flugplatz

Überwiegend regionale Medien berichteten bereits zuvor, dass sich der Absturz am Sonntagnachmittag bei Weinheim/Viernheim ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein einmotoriges Propellerflugzeug beim Anflug auf den Sonderlandeplatz Weinheim-Bergstraße ab. Zum Zeitpunkt des Unglücks fand auf dem Flugplatz das Sommerfest des ansässigen Luftsportvereins statt.

Vier Personen befanden sich in dem Flugzeug. Der mutmaßlich 67-jährige Pilot sowie Mark Mackenzie kamen ums Leben. Eine 40-jährige Frau und ein dreijähriges Kind überlebten den Absturz schwer verletzt. Zuletzt bestand nach Behördenangaben keine Lebensgefahr mehr.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der 76-Jährige, die Frau und das Kind miteinander verwandt waren. Der Pilot gehörte demnach nicht zur Familie.

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