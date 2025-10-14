Marktübersicht: CNC-Schleifautomaten 

Wer vor der Anschaffung eines neuen Elektrogeräts steht, kennt das Problem: Sich erst einmal in der großen Angebotsflut zurechtzufinden, ist nicht immer einfach. Es gilt die Geräte zu vergleichen, denn alle haben andere Funktionen und andere Vorteile. Welches Gerät aber ist das geeignete? Orientierung bieten in solchen Fällen unter anderem Marktübersichten.

Seit Jahrzehnten gibt der FOCUS in seinen Marktübersichten einen Überblick über Produkte und Funktionen und stellt so eine verlässliche Entscheidungshilfe dar. Bei uns geht es aber nicht um Staubsauger, Fernseher oder Kühlschränke, sondern um Schleifautomaten. Denn die sind das Herzstück einer ­Augenoptikerwerkstatt.

Moderne Schleifautomaten können heute weit mehr als „nur“ schleifen, einige Modelle haben viele verschiedene Sonderfunktionen. Die Spanne reicht also von „einfachen“ Geräten, die schleifen und an denen sich ein Nachschliff einstellen lässt, bis hin zu Full-Service-Systemen, die genauso gut auch rillen und bohren können.

Um in dieser Fülle der Angebote den Überblick zu behalten und das individuell geeignete Gerät für den eigenen Betrieb zu finden, hilft die FOCUS-Marktübersicht. Sie bringt die Produktbezeichnungen und die Eigenschaften in einem kompletten Überblick der teilnehmenden Hersteller zusammen.