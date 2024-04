Menicon: Neue Gesichter im Vertriebsteam

Seit April ist Justin Wedemann Teil des Menicon-Vertriebsteams. Bild: Menicon

Drei Fachkräfte für die Kontaktlinse

Mit Svenja Sparing, Justin Wedemann und Miguel Moreno Perez verstärken gleich drei neue Fachkräfte den Vertrieb bei Menicon. Alle verfügen über langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Augenoptik und sollen nun das Team des Kontaktlinsenanbieters bereichern.

Zum 1. April übernahm Justin Wedemann die Region Hamburg/Schleswig Hollstein als neuer Gebietsleiter. Er ist Augenoptikermeister und bringt viel Erfahrung bei der Kontaktlinsenanpassung mit.

Miguel Moreno Perez, Svenja Sparing. Bilder: Menicon

Im Raum Frankfurt/Rhein-Main ist seit Anfang des Jahres Svenja Sparing im Einsatz. Sie ist Augenoptikermeisterin, hat zuletzt bei einem unabhängigen Augenoptiker Kontaktlinsen angepasst und bringt einen großen Erfahrungsschatz im Bereich Kontaktlinse mit.

Nach mehreren Jahren in führender Position in einem deutschen augenoptischen Filialunternehmen wechselte Miguel Moreno Perez im September 2023 die Seiten. Der gelernte Augenoptiker kümmert sich nun um die Menicon-Kunden in Baden-Württemberg.