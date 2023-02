MIDO 2023 meldet 35.000 Besucher für die Messe

35.000 Besucher sind zur Optik-Messe MIDO nach Mailand gekommen. Bild: Silke Sage

Klarer Zugewinn zum letzten Jahr

Die nun präsentierten Besucherzahlen zur MIDO 2023, die vorgestern ihre Tore zur 51. Ausgabe der Messe schloss, bestätigen den Führungsanspruch der Veranstalter als größte europäische Eyewear-Show.

Die Besucherzahl erreichte einen Höchststand in der jüngeren Geschichte von 35.000 Fachleuten, davon 80% aus Europa und 20% aus dem Rest der Welt. Das ist ein Anstieg von 60% gegenüber 2022. Zur 49. Ausgabe 2019 – der letzten vor der Corona-Pandemie – kamen aber noch 59.500 Besucher, wie fairerweise angemerkt werden muss. Der Anteil der italienischen Besucher an der Gesamtbesucherzahl 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen (53%).

Von den mehr als 1.000 Ausstellern, die die gesamte optische Lieferkette repräsentierten – von Maschinen bis zu Brillengläsern, zusammen mit Fassungsherstellern und von den Top-Marken der Branche bis zu jungen unabhängigen Designern – kamen 72% aus dem Ausland und 28% aus Italien. Von den ausländischen Ausstellern kamen 51% aus Europa, 42% aus Asien und 7% aus der übrigen Welt. Die Daten, sowohl für die Besucher als auch für die Beteiligung von Fachleuten aus der Branche, bestätigen für die Veranstalter einmal mehr die globale Reichweite der Messe.

Großes Interesse der Presse und sozialen Medien

Auch für die italienische und internationale Presse sei die Eyewear-Show zu einem nicht zu versäumenden Termin geworden: mehr als 380 akkreditierte Journalisten waren anwesend, mehr als 100 Artikel wurden allein in den drei Tagen der Show veröffentlicht, und etwa 500 in den Wochen davor. Auch zahlreiche Fernsehteams hielten das Messegeschehen fest, das sich während der gesamten Dauer der Messe zwischen den Ständen abspielte.

Neben der großen Live-Beteiligung an der Veranstaltung gab es eine ebenso große Online-Aktivität: Nutzer aus der ganzen Welt schlossen sich den sozialen Profilen von MIDO an und belebten sie mit mehr als 15.000 geteilten Beiträgen und Geschichten. Die Kommunikation überschritt in den drei Messetagen 1,4 Millionen Impressionen, ein Wachstum, das sich auch in den 50.000 Interaktionen auf den Seiten widerspiegelt, ein Anstieg von mehr als 30% gegenüber dem Vorjahr.

Die Website mido.com wurde von mehr als 30.000 Personen besucht (+50% gegenüber 2022), während die digitale Plattform 12.000 Mitglieder, 650 Schaufensterseiten und mehr als 40 Veranstaltungen zählte, die noch bis Dezember 2023 verfügbar sein werden. Die Kombination aus persönlicher Teilnahme und Online-Postings bedeute, „dass die MIDO 2023 erfolgreich und positiv die reale und die virtuelle Welt integriert hat“.

Die nächste MIDO findet von Samstag, 3. Februar, bis Montag, 5. Februar 2024, wieder in der Fiera Milano Rho statt.