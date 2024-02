Die Mailänder Fachmesse begrüßte Anfang Februar mehr als 40.000 Besucher. Bild: Mido

Plus von 11% im Vergleich zum letzten Vorjahr

Die Augenoptik-Fachmesse Mido beherbergte mehr als 1.200 Aussteller in den 7 Pavillons der Mailänder Ausstellungsfläche und begrüßte über 40.000 Besucher während der drei Messetage vom 3.–5. Februar. Das entspricht einem Zuwachs von 11% gegenüber der letzten Ausgabe 2023.

Der Aufschwung verteilte sich zu gleichen Teilen auf italienische und internationale Teilnehmer. Letztere kamen aus 160 Ländern, von Asien bis zu den Vereinigten Staaten und ganz Europa.

„Vor der Eröffnung der Messe hatten wir auf einen Anstieg der Besucherzahlen im Vergleich zum letzten Jahr gehofft. Dank der Anstrengungen aller Beteiligten und des Vertrauens, das uns die Branche jedes Jahr entgegenbringt, haben wir das ehrgeizige Ziel erreicht, das wir uns gesetzt hatten“, sagte Mido-Präsident Giovanni Vitaloni.

Sichtbarkeit auf relevanten Kanälen

Die Sichtbarkeit in den traditionellen Medien (Zeitungen, Radio, Fernsehen), den Sozialen Netzwerken und den digitalen Plattformen in Italien und auf der ganzen Welt ist für Mido ebenfalls ein Gradmesser für den Erfolg. So hätten dieses Jahr rund 400 akkreditierte Journalisten die Messe besucht und während der drei Messetage mehr als 150 Artikel in internationalen Medien veröffentlicht.

Ebenso wichtig sei die Online-Aktivität der vielen Nutzer, die in Echtzeit mit der Messe interagierten. Die sozialen Kanäle erreichten 50% mehr Menschen als im letzten Jahr und die Inhalte der Veranstaltung generierten mehr als 2 Millionen Impressionen. Die Interaktionen überstiegen 250.000 und 25% mehr Nutzer luden die App herunter, was eine erhebliche Steigerung der Nutzungsrate bedeute, auch dank eines neuen Tools für die Aussteller, mit dem sie die Besucher an ihren Ständen erfassen konnten.

Die nächste Mido findet vom 8. bis 10. Februar 2025 wieder in Fiera Milano Rho statt.