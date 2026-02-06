Mido 2026: Messe bestätigt Besucher- und Ausstellerzahlen

Foto: Mido

Stabile internationale Präsenz trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

Die Messe Mido hat ihre 54. Ausgabe abgeschlossen und bestätigt für 2026 weitgehend die Werte des Vorjahres. Trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten sowie der Nähe der Winterspiele verzeichnete die Veranstaltung erneut eine hohe internationale Beteiligung.

Rund 42.000 Besucher aus mehr als 160 Ländern nahmen vom 31. Januar bis 2. Februar teil. Zudem präsentierten sich etwa 1.200 Aussteller in sieben Hallen und acht Ausstellungsbereichen, davon rund 930 aus dem Ausland. Laut Veranstalter waren über 16.000 Vertreter der ausstellenden Unternehmen vor Ort. Die Messe sieht darin eine Bestätigung dafür, dass sie die internationale Lieferkette der Augenoptik umfassend abbildet.

Internationale Beteiligung und technologische Entwicklungen prägen die Messe

Die Mischung aus nationalen und internationalen Ausstellern blieb auch 2026 ein prägender Teil der Mido. Der Veranstalter betont im Abschlussbericht, dass die Zahlen die kontinuierliche Bedeutung des Events für den weltweiten Markt widerspiegeln.

Foto: Mido Foto: Mido

Inhaltlich standen Entwicklungen der Industrie im Vordergrund – von neuen Technologien bis zu Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette. Die Messe sieht sich als Plattform für den Austausch zwischen Marktteilnehmern aus allen Segmenten. Die nächste Mido findet vom 6. bis 8. Februar 2027 statt.