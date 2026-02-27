Mister Spex: Neuer Standort am Kurfürstendamm

Foto: Mister Spex

Berliner Filialnetz wächst weiter auf nun 7 Standorte

Mister Spex hat am 26. Februar einen weiteren Store am Kurfürstendamm in Berlin eröffnet und kommt damit nun bundesweit auf 66 Filialen, davon alleine sieben in der Hauptstadt. Das neue Geschäft folgt dem Konzept mit Schwerpunkt auf präventiver Augenvorsorge und individueller Beratung. Auch der seit Juni 2025 flächendeckend verfügbare Augengesundheits-Check gehört zum Angebot.

„An einem hochfrequentierten Standort wie dem Kurfürstendamm ermöglicht uns die Kombination aus Sichtbarkeit und Kompetenz, eine gleichbleibende Servicequalität zu liefern und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen“, sagte Heinzpeter Mandl, Senior Vice President Commercial bei Mister Spex und erklärte außerdem, dass ein Team aus sieben Fachleuten vor Ort arbeite.