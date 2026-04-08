Anzeige
Menicon (Banner)
|

Mister Spex: Neuer Standort in Hamburg-Bergedorf

VonRedaktion
Außenansicht neue Mister Spex-Filiale in Hamburg-Bergedorf
Der Store im Stadtteil Bergedorf ist der vierte in Hamburg. Bild: Mister Spex

Filialnetz kratzt an Marke von 70 Geschäften

In Hamburg-Bergedorf öffnete zum 1. April ein weiterer Standort von Mister Spex. Die Optikerkette erweitert damit ihr bundesweites Filialnetz und erreicht nun 67 Geschäfte, vier davon in Hamburg.

Anzeige
Essilor (Banner)

Laut Heinzpeter Mandl, Executive Vice President Commercial bei Mister Spex, ermögliche der Standort in Bergedorf die Erweiterung des Netzwerks in einem „wirtschaftlich attraktiven Einzugsgebiet“. Er sprach von einer Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern und einem „lokalen Experten-Team, das die Grundlage für hochwertige und individuelle Beratung vor Ort“ schaffen werde.

Ähnliche Beiträge

  • Mister Spex: Operativer Gewinn für 2023 erwartet

    Bei der Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 musste auch Mister Spex auf ein wirtschaftlich herausforderndes Jahr verweisen. Zwar stieg der Umsatz um 8%, operative Gewinne werden aber voraussichtlich erst in diesem Jahr eingefahren.

  • ZVA: Innungsoptiker-Kampagne mit neuem Look

    Die ZVA-Kampagne erscheint nach drei Jahren in neuem Look. Weiterhin im Fokus steht all das, was den Beruf als Augenoptiker ausmacht – handwerkliche Qualität, beste Beratung und individuell angepasste Produkte.

  • Marcolin: Brillenlizenz mit K-Way unterzeichnet

    Marcolin hat eine Vereinbarung mit der Lifestyle-Modemarke K-Way über das Design, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von K-Way-Sonnenbrillen, Korrekturfassungen, Skibrillen und Kinderbrillen erzielt. Das gab das italienische Brillenunternehmen nun bekannt.

  • EssilorLuxottica: Oakley vereint wieder Biker in München

    Nach der Premiere im vergangenen Jahr vereint Oakley die Biker-Gemeinschaft zum zweiten Mal in München. Vom 19. bis 21. Juli 2024 laden die Community Days Rennradfahrer, Gravelfahrer, Mountainbiker und alle Bike-Fans ein, gemeinsam die Trails und Straßen Münchens zu erkunden.

  • EssilorLuxottica: Wissenschaftliches Beratungsgremium gegründet

    EssilorLuxottica hat ein wissenschaftliches Beratungsgremium mit fünf internationalen Experten ins Leben gerufen. Die Initiative soll die strategische Ausrichtung der Forschung unterstützen und neue Impulse für die Weiterentwicklung in Bereichen wie Augenheilkunde und Augenoptik geben.

  • Preise für Augenoptik-Geschäfte: Unstetiges Bild für 2023

    Auch wegen der herausfordernden Rahmenbedingungen haben sich die Kaufpreise für augenoptische Geschäfte im Jahr 2023 uneinheitlich entwickelt. Die AOS Unternehmensberatung gibt auf Basis ihrer jährlichen Analyse einen Ausblick auf die Entwicklung bei Geschäftskäufen und -verkäufen.