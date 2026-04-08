Mister Spex: Neuer Standort in Hamburg-Bergedorf

Der Store im Stadtteil Bergedorf ist der vierte in Hamburg. Bild: Mister Spex

Filialnetz kratzt an Marke von 70 Geschäften

In Hamburg-Bergedorf öffnete zum 1. April ein weiterer Standort von Mister Spex. Die Optikerkette erweitert damit ihr bundesweites Filialnetz und erreicht nun 67 Geschäfte, vier davon in Hamburg.

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Laut Heinzpeter Mandl, Executive Vice President Commercial bei Mister Spex, ermögliche der Standort in Bergedorf die Erweiterung des Netzwerks in einem „wirtschaftlich attraktiven Einzugsgebiet“. Er sprach von einer Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern und einem „lokalen Experten-Team, das die Grundlage für hochwertige und individuelle Beratung vor Ort“ schaffen werde.