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MPG: Zwei German Brand Awards für MPO Brillenglas

VonRedaktion
Nina Jokesch (Department Manager Marketing Lenses bei MPO Brillenglas) hält die zwei German Brand Awards 2026-Auszeichnungen in Händen
Nina Jokesch mit den zwei German Brand Awards. Ausgezeichnet wurden Markenstrategie und Innovation im Marketing. Foto: MPG

Auszeichnung für Markenführung und Innovationskraft

Der Brillenglashersteller MPO Brillenglas ist beim German Brand Award 2026 in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte insbesondere die Markenarbeit sowie innovative Ansätze in Kommunikation und Vermarktung des Unternehmens.

Als Auszeichnung für ganzheitliche Markenstärke legt der German Brand Award den Fokus auf klare Positionierung und konsequente Markenführung. Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein, das zur österreichischen MPG gehört, erhielt Preise in den Kategorien „Excellent Brands: Fashion“ und „Brand Innovation of the Year“.

„Unsere Marke lebt von der Kraft vieler Perspektiven“, erklären Nina Jokesch (Department Manager Marketing Lenses) und Lisa Schrittwieser (Graphic Designer) von MPO Brillenglas. „Diese Vielfalt an Perspektiven hilft uns, unseren Markenauftritt stetig weiterzuentwickeln – vom Produkt bis zur Kommunikation, zunehmend unterstützt durch innovative Technologien wie KI. So bleiben wir sichtbar: wiedererkennbar und dennoch abwechslungsreich. Dass dieser Anspruch ausgezeichnet wurde, freut uns besonders“.

Auch der Vertrieb verweist auf die Bedeutung der internen Zusammenarbeit. „Unser Anspruch ist es, Kundennähe erlebbar zu machen. Der 360 Grad-Service von MPO funktioniert nur, weil alle Bereiche Hand in Hand arbeiten und wir gemeinsam für unsere Partner da sind. Dass wir mit dem German Brand Award ausgezeichnet wurden, ist ein Erfolg aller Teams, die diesen Anspruch jeden Tag leben“, so Stephan Scherntharner und Silvio Schmidt, Department Manager Sales Lenses für Österreich und Deutschland.

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