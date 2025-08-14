MPG&E: Ein Vierteljahrhundert für die Kontaktlinse

Bilder: MPG&E

Rundes Jubiläum bei MPG&E in Bordesholm Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 07-08/2025

Die MPG&E Handel und Service GmbH mit Sitz in Bordesholm gibt es jetzt seit 25 Jahren – ein Meilenstein für das norddeutsche Unternehmen, das sich von einem kleinen Team aus 16 Kontaktlinsen-Enthusiasten zu einem der führenden Anbieter für Kontaktlinsen und Pflegemittel im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Anfang Juli feierte das MPG&E-Team, das heute mehr als 70 Mitarbeiter zählt, gemeinsam im hohen Norden in der Bordesholmer Unternehmenszentrale.

Das runde Firmenjubiläum gemeinsam begehen zu können, war für das Team eine seltene Gelegenheit, sich nahezu vollzählig zu sehen. MPG&E-Geschäftsführer Andreas Hess sah in dem Jubiläumstag „einen Tag, um innezuhalten, zurückzublicken und auch ein bisschen stolz zu sein – auf das, was wir als Unternehmen sind und erreicht haben und auf das, was uns verbindet und ausmacht. 25 Jahre stehen nicht nur für einen langen Zeitraum, sondern für gemeinsame Arbeit, für Entwicklung, für Zusammenarbeit und Zusammenhalt und für viele Menschen, die diesen Weg mitgeprägt haben.“

Empfang für Mitarbeiter und Wegbegleiter

Den offiziellen Jubiläumsempfang in Bordesholm ließ sich auch IHK-Vertreter Lutz Kirschberger nicht nehmen, der den Kontaktlinsenspezialisten mit einer Ehrenurkunde würdigte. Er gratulierte herzlich und betonte den besonderen Spirit, den das MPG&E-Team ausstrahle, sowie die Unternehmensleistung der zurückliegenden 25 Jahre: „Die Realität verlangt Mut, Durchhaltevermögen, die Bereitschaft zu lernen und sich manchmal auch den Bedingungen anzupassen. Und all das ist Ihnen in den 25 Jahren hervorragend gelungen, sonst wären wir heute nicht hier“, so Kirschberger.

Auch Ronald Büssow, Bordesholmer Bürgermeister, brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck, dass das Unternehmen im vergangenen Vierteljahrhundert zu einem wichtigen und stabilen Wirtschaftsfaktor in der Region wurde. „25 Jahre Engagement, Fachkompetenz und Innovationsgeist: Das verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, lobte Büssow den Kontaktlinsenspezialisten.

Auch Fabian Hasert, mehr als 16 Jahre bei MPG&E und Vorgänger von Geschäftsführer Andreas Hess, gehörte zu den Gratulanten. Er übergab dem Team als Ausdruck seiner Wünsche für eine erfolgreiche Zukunft einen Apfelbaum als Symbol für Beständigkeit.

Seit der Gründung dabei: 25 Jahre für MPG&E Eine besondere Ehrung erhielten sechs Mitarbeiter, die seit dem ersten Tag an Bord sind und schon zum Gründungsteam gehörten: „Ellen Hansen, Sandra Stahl, Anke Meyer, Michael Nay, Kirstin Pauch und Annette Schanzenbach haben in den letzten 25 Jahren mit ihrem Know-how, ihren Persönlichkeiten, ihrem Engagement und ihrer Empathie die MPG&E-Familie und den MPG&E-Erfolg mitgeprägt und werden das – bis auf eine Ausnahme – auch noch weiter tun. Einzig Anke Meyer wird in diesem Jahr im Alter von 70 Jahren und mit einem lachenden und einem weinenden Auge ihre Tätigkeit beenden“, so der Geschäftsführer.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist das Thema Nachhaltigkeit. So nutzt das Unternehmen bereits seit 2008 erneuerbare Energien für die Stromversorgung und setzt auf umweltfreundliche Verpackungen. Im Jahr 2023 konnte MPG&E außerdem durch den Einsatz einer nachhaltigen Versandart die CO₂-Emissionen beim Versand um 95% reduzieren.

Gesellschaftlich engagiert sich MPG&E unter anderem als offizieller Service-Partner der Deutschen Sporthilfe. Die geförderten jungen Spitzensportler werden bereits seit 2013 kostenlos mit Kontaktlinsen und Pflegemitteln versorgt. Ein weiteres Beispiel für das soziale Engagement ist die langjährige Unterstützung des Bundesverbands Mukoviszidose e.V., für die Mitgründer Gerhard Eißing 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

Führungswechsel und Ausblick

Seit September 2024 leitet Andreas Hess nun MPG&E als Geschäftsführer. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Vertrieb medizinischer Produkte setzt er seitdem neue Impulse, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. „Bei unserem Engagement für perfektes Sehen werden wir uns auch in Zukunft von den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden leiten lassen. Deshalb setzen wir weiter auf innovative Premium-Produkte und maßgeschneiderten Service, der Kontaktlinsen-Profis echten Mehrwert bei ihrer täglichen Arbeit bietet“, betont Hess.

Nach einem Vierteljahrhundert voller Innovationen, nachhaltiger Entwicklungen und erfolgreicher Partnerschaften möchte man in Bordesholm auch in Zukunft weiterhin vor allem auf drei Dinge Wert legen: Qualität, Verantwortung und Kundennähe.

Quelle: MPG&E