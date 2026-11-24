Augenoptiker Jörg Stein (Inh. Optik Stein) führt das Augenscreening als neue Vorsorge-Leistung der Techniker Krankenkasse an einer Testkundin durch. Foto: Ocumeda

Kostenfreie Screening-Angebote in Nordbayern für Versicherte

Seit Anfang November können TK-Versicherte ab 40 Jahren in ausgewählten Augenoptikbetrieben in Ober- und Unterfranken einen kostenfreien Augen-Check nutzen. Anlass ist ein Pilotprojekt von Ocumeda und der Techniker Krankenkasse (TK), das jetzt bei Optik Stein in Hofheim vorgestellt wurde.

Die Initiative, ermöglicht durch einen Selektivvertrag zwischen dem Augenvorsorge-Anbieter Ocumeda und der TK, verbindet augenoptische Messungen vor Ort mit der digitalen Auswertung durch ein Netzwerk angebundener Augenärzte. Teilnehmer erhalten anschließend einen Befundbericht mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen.

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Augenversorgung im ländlichen Raum sicherstellen

Nach Angaben der beiden Unternehmen richtet sich das Angebot insbesondere an Versicherte in ländlichen Regionen, in denen augenärztliche Versorgung oft nur eingeschränkt verfügbar ist.

V.l. hinten: Alexander Bergmann (Bürgermeister Hofheim & stellv. Landrat Landkreis Haßberge), Dr. Benedikt Wiechers (CEO Ocumeda), Augenoptiker Jörg Stein (Inh. Optik Stein), Stephan Mayer (Landespressesprecher TK). V.l. vorne: Dr. Gabriele Gonschor (Leiterin der TK-Landesvertretung Bayern), Bianca A. (Testkundin und TK-Versicherte), Tanja Fehre (Projektleitung TK), Simona Anderson Burley (Projektleitung Ocumeda). Foto: Ocumeda

Weitere Pilotprojektpartner in Unterfranken sind neben Optik Stein in Hofheim auch Optik Stöckert in Kronach sowie zwei Fielmann-Filialen in Bad Neustadt an der Saale und in Marktredwitz.