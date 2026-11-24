Ocumeda: Augenvorsorge-Pilotprojekt mit TK angelaufen
Kostenfreie Screening-Angebote in Nordbayern für Versicherte
Seit Anfang November können TK-Versicherte ab 40 Jahren in ausgewählten Augenoptikbetrieben in Ober- und Unterfranken einen kostenfreien Augen-Check nutzen. Anlass ist ein Pilotprojekt von Ocumeda und der Techniker Krankenkasse (TK), das jetzt bei Optik Stein in Hofheim vorgestellt wurde.
Die Initiative, ermöglicht durch einen Selektivvertrag zwischen dem Augenvorsorge-Anbieter Ocumeda und der TK, verbindet augenoptische Messungen vor Ort mit der digitalen Auswertung durch ein Netzwerk angebundener Augenärzte. Teilnehmer erhalten anschließend einen Befundbericht mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen.
Augenversorgung im ländlichen Raum sicherstellen
Nach Angaben der beiden Unternehmen richtet sich das Angebot insbesondere an Versicherte in ländlichen Regionen, in denen augenärztliche Versorgung oft nur eingeschränkt verfügbar ist.
Weitere Pilotprojektpartner in Unterfranken sind neben Optik Stein in Hofheim auch Optik Stöckert in Kronach sowie zwei Fielmann-Filialen in Bad Neustadt an der Saale und in Marktredwitz.