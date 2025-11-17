Optiswiss: Neue Vertriebsleitung im Norden

Die Augenoptikerin Birte Rudat bringt eine langjährige Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Branche mit zum Schweizer Brillenglasexperten. Gemeinsam mit Stephan Sachau soll sie die Präsenz in Norddeutschland weiter ausbauen. Foto: Optiswiss

Birte Rudat und Stephan Sachau übernehmen Schlüsselrollen

Seit Oktober verstärkt Birte Rudat als Sales Managerin Nord das Vertriebsteam des Schweizer Brillenglasherstellers Optiswiss. Sie folgt auf Philip Stanke, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Rudat bringt langjährige Branchenerfahrung mit, unter anderem aus dem Fachhandel in Lübeck sowie aus Tätigkeiten in der Kontaktlinsenanpassung bei MPG&E sowie als Vertriebsmitarbeiterin bei MPO.

Anzeige

Parallel wurde Stephan Sachau zum Leiter des Vertriebsteams Nord ernannt. Neben seinem bisherigen Gebiet Ost verantwortet er nun auch den Norden Deutschlands sowie Dänemark. Stephan Sachau ist seit fast vier Jahren bei Optiswiss tätig.