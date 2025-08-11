Optonia: 8. Karrieretag 2025

Holger Werner begrüßt die Teilnehmenden des Optonia-Karrieretags in Diez. Bildquelle: Markus Simon / Optonia

Jobs, Workshops & Networking in der Augenoptik

Die Optonia, Deutschlands größte private Fachschule für Augenoptik und Optometrie, lädt am 17. September 2025 zum 8. Karrieretag ein. Von 9:00 bis 16:15 Uhr präsentieren über 25 Aussteller aus der Branche aktuelle Stellenangebote, Einblicke in ihre Unternehmen und Kooperationsmöglichkeiten. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Podiumsdiskussion mit Absolventen sowie interaktive Workshops und kurze Kennenlerngespräche mit potenziellen Arbeitgebern. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Fachschule in Diez statt. Informationen und Anmeldung: www.optonia.de/karrieretag.