Die neue Plattform Orthokeratologist.org vernetzt Fachleute und erhebt globale Daten zu Ortho-K. Bild: Screenshot

Mit Datenbank und Fachangeboten für Anwender

Mit Orthokeratologist.org ist eine neue Online-Plattform für Anwender von Ortho-K-Kontaktlinsen gestartet. Nach Angaben der Betreiber richtet sich das Angebot an Fachleute aus aller Welt und bündelt Informationen, Fortbildungsangebote sowie Möglichkeiten zum fachlichen Austausch. Gleichzeitig soll erstmals eine internationale Datenbank von Orthokeratologie-Anwendern aufgebaut werden.

Die Plattform wurde von den britischen Orthokeratologie-Spezialisten Jaimin Patel und Deven Lakhani initiiert. Zum Angebot zählen unter anderem Fachartikel, Studien, Fortbildungsinhalte, Herstellerverzeichnisse, Foren, Veranstaltungshinweise sowie Praxis- und Beratungsressourcen rund um die Anpassung von Ortho-K-Kontaktlinsen.

Weltweite Bestandsaufnahme geplant

Zum Start der Plattform rufen die Gründer Orthokeratologie-Anwender dazu auf, sich kostenfrei zu registrieren und an einer internationalen Umfrage teilzunehmen. Erfasst werden sollen unter anderem Tätigkeitsbereiche, regionale Verteilung und Unterstützungsbedarf der Anwender.

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„Es ist bemerkenswert, dass es trotz der jahrzehntelangen Geschichte der Orthokeratologie noch keine eigene globale Gemeinschaft und nur begrenzte lokale Unterstützung gibt. Darüber hinaus gibt es keinen Konsens darüber, wie viele Orthokeratologie-Anwender es in den einzelnen Ländern gibt und welche Unterstützung sie benötigen. Wir wollen das ändern“, sagt Mitgründer Jaimin Patel.

Austausch und Vernetzung zu Ortho-K im Mittelpunkt

Nach Angaben der Betreiber soll die Plattform „mehr als eine Website für Ortho-K“ sein. Man wolle die internationale Vernetzung innerhalb der Orthokeratologie fördern und den Zugang zu fachlichen Informationen erleichtern. Darüber hinaus planen die Initiatoren, die Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Marktteilnehmern auszubauen.

Mitgründer Deven Lakhani verweist auf die wachsende Bedeutung der Orthokeratologie innerhalb der Augenoptik und Optometrie. Die Plattform solle dazu beitragen, Fachwissen zu bündeln, neue Anwender zu gewinnen und den Erfahrungsaustausch zu stärken.